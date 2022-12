Tvrtke u Hrvatskoj: Čak 97 posto poduzeća upotrebljava računala s pristupom internetu, no problem su im IT radnici

U Hrvatskoj 97 posto poduzeća upotrebljava računala s pristupom internetu, 69 posto ih ima vlastitu mrežnu stranicu, a 94 posto upotrebljava neki oblik fiksne širokopojasne veze, podaci su Državnog zavoda za statistiku iz istraživanja vezanog uz primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u poduzećima u 2022. godini

Širokopojasni fiksni pristup (DSL, kabelski internet, zakupljeni vod) upotrebljava spomenutih 94 posto poduzeća, s time da 42 posto poduzeća ima brzine od 30 do 100 Mbps, 24 posto od 500 do 1.000 Mbps, 19 posto manje od 30, 11 posto od 100 do 500 Mbps, a četiri posto više od jedan Gbps.

Brzinom prijenosa većom od 100 Mbps koristi se 39 posto poduzeća, a što je porast od 10 posto u odnosu na prošlu godinu.

Računalnim resursima putem usluga računalnog oblaka koristi se 44 posto hrvatskih poduzeća, što je porast od pet posto u odnosu na prošlu godinu, a podjednako se njime koriste mala, srednja i velika poduzeća, pokazuju podaci DZS-a,

Podjela prema tipu usluge pokazuje da se poduzeća najčešće koriste računalnim oblakom za procesiranje elektroničke pošte (89 posto), a nešto su manje zastupljene usluge pohrane podataka (75 posto) i antivirusna zaštita (70 posto).