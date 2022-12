HNB, ZABA, GLS... Pogledajte tko sve zapošljava IT-jevce ovaj tjedan

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled poslova u IT industriji. Izaberite favorita i javite im se već danas

Zanima te software development i preferiraš raditi u Javi? Želiš se zaposliti u pozitivnom timu u kojem ćeš imati prilike za daljnji razvoj i edukaciju? Ako su tvoji odgovori potvrdni, nastavi čitati! Zagrebačka banka zapošljava na poziciji Java Developer (m/ž) u timu za Podršku platnom prometu i traže upravo tebe! Nude ti fleksibilnost u radu, mentoring i timski rad, ravnotežu između privatnog i poslovnog dijela života, odlične uvjete za rad i koješta drugo! Javi im se do 9. prosinca.

U GLS General Logistics Systems Croatia pružaju pouzdanu, sigurnu i transparentnu uslugu prikupa i dostave paketa. Kako bi ojačali svoj postojeći tim, traže pojačanje na radnom mjestu: Analitičar u odjelu operative (m/ž). Njihova ponuda uključuje bonus/nagrađivanje ovisno o ostvarenim rezultatima, trinaestu plaću, dobru i poticajnu radnu atmosferu te mogućnost dodatne edukacije, usavršavanja i razvoja. Oglas ostaje aktivan do 10. prosinca.

Prijavi se za 2. generaciju programa IT juniora (m/ž) u Croatia osiguranju! Program Aj ti razvali odlična je prilika da započneš svoju karijeru radeći s novim tehnologijama na polju insurtecha, a nudi ti i najbolje od dva svijeta: opuštenost i inovativnost IT-ja, te sigurnost i stabilnost velike kompanije koja je lider u svom području. Program traje godinu dana tijekom kojih ćeš se razvijati uz iskusan IT ti.. Kickstartaj svoju karijeru u IT-ju — prijavi se na Aj ti razvali do 18. prosinca.