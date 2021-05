Trikovi koji će vam se svidjeti: Ovo su naše omiljene opcije u Gmailu

Od jako dobro smišljene pretrage, preko sveprisutne dostupnosti, pa sve do poništavanja slanja poruka, ovo su neke od naših omiljenih opcija u Googleovoj usluzi za elektroničku poštu

Gmail je postao jednim od najjednostavnijih pristupa e-mailu na svijetu - toliko da je samo ime postalo sinonim za elektroničku poštu. Zanemarimo li brojne kritike koje bismo mogli pripisati priključivanju Googleovoj mreži usluga, tu je doza praktičnosti i jednostavnosti prisutna u svim njihovim proizvodima.

Postoji jako velik broj stvari kojima nas je Gmail razmazio i zbog kojih ga koristimo.

Izvrsna pretraga

Ako ne koristite polje za pretragu u Gmailu, propuštate prilično puno. Ono može imati hrpu operativnih komandi poput from (za pretragu termina, ali samo u polju pošiljatelja) ili has:attachment (za pretragu za privitcima). U Googleovoj e-mail usluzi postoje riječi koje pomažu pri preciznim pretragama, pri čemu većina instrukcija u principu objašnjava same sebe. Ove riječi moguće je upisivati ručno i putem izbornika. Sve što trebate napraviti je pritisnuti na strelicu dolje i nakon toga podesiti pretragu za preciznije pretraživanje.

Poništavanje slanja poruka

Jeste li se ikad našli u situaciji da ste napisali poruku, lijepo se potpisali, pritisnuli na 'šalji' i onda uočili veliki tipfeler u prvoj rečenici? Gmail vam tu može pomoći (ako imate dobre reflekse) omogućivši poništavanje slanja poruka pomoću dijaloga u donjem lijevom kutu zaslona.

Značajku je u Gmailu moguće podesiti na pet, deset, dvadeset ili trideset sekundi nakon slanja i to putem izbornika. Za podešavanje kliknite gore lijevo, birajte Settings i odaberite All Settings. Pored rubrike Undo Send birajte vrijeme tijekom kojeg će 'povrat' poruke biti moguć. Odaberite vrijeme koje preferirate - i to je to.

Riječ je o vrlo jednostavnoj značajki koja nam je spasila kožu u više situacija nego što to želimo priznati.

Dostupnost - kamo god išli

Gmail obilježavaju jednostavnost i dostupnost. Googleova usluga za elektroničku poštu ne zahtijeva posebne aplikacije, ne traži od vas da se prijavljujete na određenom računalu (premda će vas, ako to ne napravite, pitati jeste li to vi) i radi na praktički bilo kojoj platformi koja ima pristup internetskoj vezi.

Sve što trebate napraviti je napisati www.gmail.com, pritisnuti Enter i prijaviti se.