Tražite posao u IT sektoru? Provjerili smo koji poslodavci traže pojačanje

Tko je ekipa koja čini HSM Informatiku? Pametni i kreativni ljudi koji vole raditi u otvorenoj sredini i biti dio tima. Ako se želiš razvijati u Salesforce ekosustavu, pozivaju te da se im se pridružiš na radnom mjestu: Salesforce Developer mid/senior (m/ž). Nude ti kontinuirane edukacije, mogućnost napredovanja i uključivanja u incentive program, fleksibilno radno vrijeme i povremeni rad na daljinu, a prijave primaju do 15. siječnja.

Axians Hrvatska među vodećim je IT integratorima u Hrvatskoj zahvaljujući svom profesionalnom i poslovno orijentiranom tržišnom pristupu te znanju i ekspertizi svojih stručnjaka. U njihovim redovima uvijek ima mjesta za kvalitetna 'pojačanja', stoga te pozivaju da im se pridružiš na poziciji: Helpdesk tehničar (m/ž). Nude ti mogućnost profesionalnog razvoja kroz edukacije i rad na zanimljivim projektima, nagrađivanje u skladu s ostvarenim rezultatima, otvorenu komunikaciju i pozitivnu radnu atmosferu. Javi im se do 14. siječnja.

Perutnina Ptuj – Pipo zapošljava IT specijalista (m/ž). Opis posla uključuje pružanje podrške korisnicima, odgovaranje na telefonske upite i zahtjeve korisnika putem e-maila, rad na održavanju mreže i PC kasa te instaliranje i konfiguriranje postojećih i novih IT sustava. Zauzvrat ti nude prigodne godišnje nagrade, poticajnu radnu atmosferu, profesionalni rast i razvoj te odlične kolegice i kolege. Ako su te zainteresirali, javi im se do 14. siječnja.

Code Vibe, software agencija za razvoj web orijentiranih rješenja za međunarodne klijente, zapošljava na radnom mjestu: Full Stack Web Developer (m/ž). Svoj tim žele obogatiti kolegama koji cijene proaktivan pristup osobnom razvoju, prilagodljivost tehnologiji, razvojnoj okolini i alatima te inovativan pristup u razvoju rješenja. Prepoznaješ se u tom opisu? Odlično! Javi im se čim prije, a najkasnije do 13. siječnja.

Callidus, tvrtka za digitalne transformacije, ponosno 'gradi mostove između fizičke i digitalne stvarnosti'. Kako bi nastavili sa svojom misijom, traže osobu koja će im se pridružiti u ulozi IT tehničara/inženjera podrške – Junior/Senior (m/ž). Potrebno je napredno poznavati mrežne tehnologije i terminologije, a očekuju te plaćene stručne edukacije, mogućnost napredovanja u smjeru interesa, rad s najmodernijim tehnologijama i sjajan tim stručnjaka. Svoj životopis im dostavi do 13. siječnja.