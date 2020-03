Tražite posao u IT-ju? Pogledajte što se sve nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled atraktivnih poslova u IT sektoru. Izaberite favorita i javite im se već danas

Oduvijek želiš raditi u poticajnoj okolini za najveće tvrtke u regiji? Učini prvi korak i zaposli se kao Specijalist telekomunikacija (m/ž) u tvrtki mStart plus , poslovno-tehnološko kompaniji za razvoj, implementaciju, integraciju i podršku poslovnim informacijskim sustavima te digitalnu transformaciju. Novim kolegama nude mogućnost stručnog usavršavanja, ugodnu radnu atmosferu s otvorenom komunikacijom i korištenje najmodernijih informatičkih alata. Rok za prijavu je 13. ožujka.

Privlači te rad u agilnom okruženju s razvijenim principima razmjene znanja? Samostalna si i kreativna osoba? Želiš se razvijati kroz rad s najnovijim tehnologijama i metodologijama? Prijavi se na oglas za radno mjesto Inženjer centralnih sustava (m/ž) u banci Raiffeisenbank Austria . Osim za razvoj komponenata i integraciju centralnih sustava sa sustavima u okruženju, na ovom radnom mjestu ćeš biti zadužen i za mjerenje performansi , rješavanje prijavljenih grešaka i instaliranje ispravki na produkciju. Spreman si za karijerni upgrade? Javi im se do 15. ožujka.

Tvrtka Convergent Media Group Croatia od svog osnutka surađuje s najvećim svjetskim oglašivačima, pružajući im raznolike usluge – od razvijanja mobilnih aplikacija i web stranica, preko strateškog savjetovanja i community menadžmenta do programiranja. Kako bi dodatno unaprijedili svoje poslovanje, zapošljavaju na poziciji UX, UI Lead (m/ž) . Idealan kandidat posjeduje najmanje 4 godine radnog iskustva kao član digitalnog tima unutar marketinške agencije, dobro poznaje programe kao što su AI, PS, UxPin i Sketch te ima sustavan pristup rješavanju problema i zadataka. Prepoznaješ se u tom opisu? Javi im se do 19. ožujka.

Sedam IT je jedan od vodećih hrvatskih pružatelja informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga. Za njih je organizacijska kultura živjeti, razvijati i širiti vrijednosti: odgovornosti, slobode, povjerenja, kvalitete, suradnje i inovativnosti. Zbog kontinuiranog proširenja opsega posla u potrazi su za odgovornom i motiviranom osobom za radno mjesto: Programski inženjer specijalist u CRM odjelu (m/ž). Ako želiš raditi u ekipi vrhunskih stručnjaka, u poticajnoj i ugodnoj radnoj atmosferi, Sedam IT je mjesto za tebe! Svoj životopis im pošalji do 03. travnja.

Travel Soft je osnovan 2016. godine s ciljem kreiranja programskih sustava koja će osigurati jednostavnije poslovanje svim turističkim subjektima. Danas su jedna od vodećih informatičkih tvrtki u tom sektoru. Trenutno zapošljavaju na poziciji Middle .NET web developer (m/ž) , a želja im je pronaći kolegu s dobrim znanjem Javascript-a i Querry-ja, koji će se rado pridružiti njihovoj mladoj i veseloj ekipi profesionalaca. Na oglas se možeš prijaviti do 19. ožujka.