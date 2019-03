Tražite posao u IT-ju? Pogledajte što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosnimo vam tjedni pregled atraktivnih poslova u brzorastućem IT sektoru. Pronađite svojeg favorita i javite se na oglas već danas

Mercury Processing Services International d.o.o. je međunarodna tvrtka koja se bavi pružanjem inovativnih platnih rješenja. Traže zaposlenika za radno mjesto: Application developer in Automation Department . Poznaješ IT infrastrukturu, operativni sustav, baze podataka, OSI model i umrežavanje prijavi se na oglas do 7. ožujka za radno mjesto u Zagrebu.

TomSoft d.o.o. je proizvođač programskog rješenja Luceed koji je tijekom godina implementiran u poslovanje velikog broja korisnika u raznovrsnim djelatnostima. Radi povećanja obima poslovanja otvorili su natječaj za radno mjesto: Specijalist za testiranje aplikacija . Imate li minimalno 2 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima i procesna znanja s područja testiranja sw-a prijaviti se za radno mjestu u Zagrebu do 8. ožujka.