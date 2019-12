Tražite posao? Evo što se u IT-ju nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam ovotjedni izbor atraktivnih oglasa u brzorastućem IT sektoru

Hospira Zagreb traži osobu za puno radno vrijeme na poziciji Data Integrity Quality Specialist . Prednost je dvije godine radnog iskustva, a na oglas se možete prijaviti do 9. siječnja.

Neuralab je u potrazi za WordPress Developerom s dvije godine radnog iskustva. Nakon mjesec dana uhodavanja uz mentorstvo, omogućen vam je rad od kuće. Svoju prijavu možete poslati do 16. siječnja putem MojPosao portala .

Švedska IT kompanija zapošljava osobu na poziciji R&D Engineer - Computer Vision/Machine Learning. Posao uključuje povremena putovanja u Švedsku te rad u hrvatsko-švedskom timu. Svoju prijavu možete poslati do 10. siječnja putem linka u oglasu.

Specijalna bolnica Akromion u Krapinskim toplicama u potrazi je za računalnim tehničarem u stalni radni odnos. Od kandidata se očekuje odlično poznavanje Microsoft infrastrukturnih tehnologija (Windows server, Active Directory, MSSQL, Group policy, WSUS) te odlično poznavanje rada u MS Office paketu (Word, Powerpoint, Excel) te unutar Office 365 okruženja. Nextgen Clearing Ltd. Zapošljava u Zagrebu i to na poziciji Oracle Developer PL/SQL & Application Express. Jedan od uvjeta je 5 godina rada u Oracle bazi podataka. Ostale informacije o uvjetima rada i potrebnim kvalifikacijama potražite u oglasu koji je aktivan do 26. siječnja.