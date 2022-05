Tražite novi posao u IT-ju? HAK objavio i plaću za slobodnu poziciju, a jedna kompanija traži zaposlenika u Irskoj

U suradnji s portalom MojPosao donosimo popis ovotjednih oglasa u IT-ju

Oduvijek te zanimalo kakav je osjećaj raditi u zemlji gdje je trava ‘zelenija’? Tragaš za novim izazovima? Smatraš kako je stiglo vrijeme za promjenu? Ne traži dalje! AA Euro Croatia te poziva da se do 19. svibnja prijaviš na oglas za radno mjesto Lead Software Developer (m/ž) i postaneš dijelom njihovog tima u Irskoj! Potrebno je desetogodišnje radno iskustvo u IT razvoju, a posao možš odrađivati u njihovim uredima u Dublinu ili Waterfordu ili, ako ti je tako draže, na daljinu.

Njihov IT odjel je iznimno povezan, voli učiti nove stvari, cijeni stanke za ručak i svakodnevno pruža podršku svim zaposlenicima. Oni su Strabag, jedan su od vodećih europskih tehnoloških koncerna za građevinske usluge, a sada žele dodatno osnažiti svoju Informatičku službu. Kroz intenzivnu uvodnu edukaciju, nastavit ćeš jačati svoje IT vještine i postat ćeš važnim dijelom tima IT Service Desk-a, bilo na pola ili puno radno vrijeme. Javi im se čim prije!

Kao tvrtka koja kontinuirano raste, e-velopment GmbH traži predane i motivirane ljude koji žele razvijati zanimljive projekte u svijetu e-trgovine. I raditi u Njemačkoj. Zapošljavaju na radnom mjestu: IT Consultant Kundenservice (m/ž), a nude ti rad na zanimljvima projektima i priliku za kreativne umove koji vole razmišljati izvan okvira, mogućnost osobnog razvoja u području najnovijih tehnologija. Ako želiš postati dijelom njihovog tima, javi im se do 13. svibnja.

Posjeduješ iskustvo u arhitekturi, instalaciji i održavanju računalne mreže? Odlično poznaješ mrežne, aplikativne i routing protokole? Aktivno se služiš engleskim jezikom u govoru i pismu? Ako su tvoji odgovori potvrdni, javi se na oglas za radno mjesto Network Engineer (m/ž) u Hrvatskom autoklubu. Nude ti plaću od okvirno 17.300 kuna bruto, klizno radno vrijeme i mogućnost rada od kuće, godišnji odmor u trajanju od najmanje 22 dana, božićnicu, uskrsnicu, a rok za prijavu ističe 15. svibnja.

OTP banka d.d., uspješna i ugledna financijska institucija, zapošljava na poziciji: Viši razvojni inženjer / Razvojni inženjer (m/ž). Njihova ponuda uključuje: fleksibilno radno vrijeme, mogućnost rada od kuće, odlaske na edukacije i konferencije,rad na zanimljivim projektima, poticanje rada u timu i timskog duha, sudjelovanje na Team building događajima te ravnotežu između privatnog i poslovnog dijela života. Svoj životopis im pošalji do 12. svibnja.