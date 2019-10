Topljenje arktičkog leda žele zaustaviti raspršivanjem milijardi sitnih silikonskih kuglica koje odbijaju Sunčevu svjetlost

Arktik se topi neviđenom brzinom: led na Grenlandu nestaje šest puta brže nego prije četiri desetljeća. U kolovozu je ledena ploča izgubila 60 milijardi tona u samo pet dana. Ekipa zanesenjaka misli da zna kako će zaustviti ili barem usporiti ovaj proces

Uz podizanje razine mora, ovo topljenje značajno pridonosi klimatskim promjenama jer arktički led reflektira sunčevu svjetlost u prostor. Što je manje leda, to manje topline napušta planet, a to pak vodi dodatnom topljenju leda. To je začarani krug.

Neprofitna organizacija Ice911 vjeruje da ima rješenje: oni ključne dijelove Arktika žele posuti milijunima staklenih kuglica i tako stvorili zaštitni sloj koji reflektira sunčevu svjetlost i sprečava topljenje leda.