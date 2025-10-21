Emotivan oproštaj Carle Bruni: Supruga je otpratila do zatvora sa suzama u očima

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy jutros je započeo služenje zatvorske kazne, a emotivno su ga ispratile supruga Carla Bruni i njihova kći Giulia

Emotivne scene jutros su se odvile ispred pariškog zatvora La Santé. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy započeo je služenje petogodišnje zatvorske kazne zbog afere s libijskim financiranjem, a na odlasku ga je dirljivo ispratila njegova supruga, pjevačica i bivša manekenka Carla Bruni te njihova 11-godišnja kći Giulia.

Sarkozy je napustio dom držeći Carlu čvrsto za ruku, a pratile su ih stotine pristaša koji su skandirali njegovo ime i pjevali francusku himnu.

Nicolas Sarkozy i Carla Bruni Izvor: EPA / Autor: TERESA SUAREZ





Nicolas Sarkozy i Carla Bruni Izvor: EPA / Autor: TERESA SUAREZ

Par se zaustavio ispred okupljenih – pozdravili su ih i zahvalili na podršci, a onda je bivši predsjednik ušao u automobil koji ga je odvezao prema zatvoru. Carla Bruni, u tamnom kaputu i sa suzama u očima, nije skrivala emocije te je ostala uz supruga do samog trenutka njegovog odlaska u zatvor.