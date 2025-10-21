RASTANAK

Emotivan oproštaj Carle Bruni: Supruga je otpratila do zatvora sa suzama u očima

21.10.2025 u 13:24

Carla Bruni
Carla Bruni Izvor: EPA / Autor: TERESA SUAREZ
Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy jutros je započeo služenje zatvorske kazne, a emotivno su ga ispratile supruga Carla Bruni i njihova kći Giulia

Emotivne scene jutros su se odvile ispred pariškog zatvora La Santé. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy započeo je služenje petogodišnje zatvorske kazne zbog afere s libijskim financiranjem, a na odlasku ga je dirljivo ispratila njegova supruga, pjevačica i bivša manekenka Carla Bruni te njihova 11-godišnja kći Giulia.

Sarkozy je napustio dom držeći Carlu čvrsto za ruku, a pratile su ih stotine pristaša koji su skandirali njegovo ime i pjevali francusku himnu.

Nicolas Sarkozy i Carla Bruni Izvor: EPA / Autor: TERESA SUAREZ

Par se zaustavio ispred okupljenih – pozdravili su ih i zahvalili na podršci, a onda je bivši predsjednik ušao u automobil koji ga je odvezao prema zatvoru. Carla Bruni, u tamnom kaputu i sa suzama u očima, nije skrivala emocije te je ostala uz supruga do samog trenutka njegovog odlaska u zatvor.

@parismatch Nicolas Sarkozy, accompagné de sa femme Carla Bruni et accueilli sous les applaudissements, est en route pour la prison de la Santé. #sinformersurtiktok #onregardequoi #carlabruni #sarkozy ♬ original sound - Paris Match
@parismatch #carlabruni #sarkozy #onregardequoi #sinformersurtiktok #prison ♬ son original - Paris Match

Prema francuskim medijima, Sarkozy će biti smješten u posebno odjeljenje zatvora, namijenjeno zatvorenicima kojima je potrebna dodatna zaštita. Neće imati nikakav povlašteni tretman, a moguće je i da bude izoliran od ostalih zatvorenika.

