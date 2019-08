Gori Arktik, gori Amazonija: Posljedice golemih šumskih požara bit će globalne i katastrofalne

dramatične vijesti iz brazila

Šumski požari u Amazoniji vode u kataklizmu

Brazilska svemirska agencija izvijestila je da je broj požara koji je zahvatio Amazoniju kao posljedica sječe šuma ove godine porastao za 83 posto. Naime, od siječnja do kolovoza u brazilskom je dijelu Amazonije izbilo više od 72.000 požara. Riječ je o najvećem evidentiranom broju požara otkad je 2013. počelo službeno praćenje ovih podataka. Institut je izvijestio da je samo od prošlog četvrtka zabilježeno više od 9500 požara, uglavnom u području Amazonije. Za usporedbu, tijekom cijele 2018. evidentirano je ukupno 40.000 požara. Tako velik broj požara izazvat će još veće ispuštanje ugljičnog dioksida u atmosferu, strahuju stručnjaci, a to će pak dovesti do nove serije požara i nezapamćene kataklizme.