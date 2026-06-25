Evo kako izgleda i što novo donosi Amazonov robotaksi

Iako se izgledom ne razlikuje puno od izdanja od prije šest godina, novo vozilo dolazi s promjenama koje poboljšavaju udobnost putnika i olakšavaju interakciju.

Zoox, startup za autonomna vozila koji je Amazon kupio 2020. godine , predstavio je novu verziju svog autonomnog vozila za koje tvrdi kako je dizajnirano za masovnu proizvodnju.

Primjerice, premješteni su dvosmjerni reflektori radi bolje vidljivosti, a omogućena je i rotacija boja radi boljeg razlikovanja prednjeg od stražnjeg dijela.



Također je zvučniku i mikrofonu na vratima omogućena dvosmjerna audio komunikacija radi poboljšane komunikacija između putnika i sudionika u prometu, kao i između hitnih službi i Zooxove podrške.



Unutrašnjost ima ima svjetliju paletu boja s monokromatskim sjedalima boje aloe i kameno sivim podom.



Zoox je također dodao podstavu i ergonomske krivulje na klupe i njihove naslone za glavu, zaslon osjetljiv na dodir i veće držače za čaše.



Ipak, iznutra i dalje izgleda kao tramvaj s jednim vagonom, sa četiri putnika okrenutima jedan prema drugome.



Zoox je pokrenuo svoju autonomnu robotaxi uslugu na Las Vegas Stripu (SAD) u rujnu 2025. nakon višemjesečnog testiranja. Nadograđene robotaksije dodat će svojoj floti kasnije ove godine, čim siđu s proizvodne trake.



Tvrtka će proizvoditi novi model u svom pogonu za robotaxi u Haywardu u Kaliforniji (SAD).



Objavili su kako mogu povećati proizvodnju do 100 vozila tjedno kako bi podržala širenje tijekom 2026., podložno regulatornom odobrenju, piše Engadget.

