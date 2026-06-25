Evo kako izgleda i što novo donosi Amazonov robotaksi

Iako se izgledom ne razlikuje puno od izdanja od prije šest godina, novo vozilo dolazi s promjenama koje poboljšavaju udobnost putnika i olakšavaju interakciju
Zoox, startup za autonomna vozila koji je Amazon kupio 2020. godine, predstavio je novu verziju svog autonomnog vozila za koje tvrdi kako je dizajnirano za masovnu proizvodnju.
Iako se izgledom ne razlikuje puno od izdanja od prije šest godina, novo vozilo dolazi s promjenama koje poboljšavaju udobnost putnika i olakšavaju interakciju.
Primjerice, premješteni su dvosmjerni reflektori radi bolje vidljivosti, a omogućena je i rotacija boja radi boljeg razlikovanja prednjeg od stražnjeg dijela.
Također je zvučniku i mikrofonu na vratima omogućena dvosmjerna audio komunikacija radi poboljšane komunikacija između putnika i sudionika u prometu, kao i između hitnih službi i Zooxove podrške.
Unutrašnjost ima ima svjetliju paletu boja s monokromatskim sjedalima boje aloe i kameno sivim podom.
Zoox je također dodao podstavu i ergonomske krivulje na klupe i njihove naslone za glavu, zaslon osjetljiv na dodir i veće držače za čaše.
Ipak, iznutra i dalje izgleda kao tramvaj s jednim vagonom, sa četiri putnika okrenutima jedan prema drugome.
Zoox je pokrenuo svoju autonomnu robotaxi uslugu na Las Vegas Stripu (SAD) u rujnu 2025. nakon višemjesečnog testiranja. Nadograđene robotaksije dodat će svojoj floti kasnije ove godine, čim siđu s proizvodne trake.
Tvrtka će proizvoditi novi model u svom pogonu za robotaxi u Haywardu u Kaliforniji (SAD).
Objavili su kako mogu povećati proizvodnju do 100 vozila tjedno kako bi podržala širenje tijekom 2026., podložno regulatornom odobrenju, piše Engadget.