TikTok nastavlja osvajati Ameriku: aplikacija dolazi na Samsung i LG televizore

Popularna društvena mreža TikTok, nakon dolaska na Amazon Fire TV osvajački pohod nastavlja u smjeru korejskih proizvođača televizora - Samsunga i LG-ja

TikTok nakon dolaska na američku Fire TV platformu svoju aplikaciju u SAD-u od danas nudi i na Samsungovim i LG-jevim pametnim televizorima i Android TV uređajima, uključujući Chromecast s Google TV-om.

Premda je masivno popularna aplikacija namjenjena za 'kratku i slatku zabavu', TikTok tvrdi da je softver za velike ekrane optimiziran za 'gledanje TV-a kod kuće i olakšano praćenje sadržaja iz For You i Following feedova na velikim ekranima. Ovo uključuju videe s najviše lajkova, kao i najgledanije videe u hrpi kategorija od gejminga do kućnih ljubimaca'. TV aplikacija također ima dio Discover.