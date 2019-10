Teslin sustav za potpuno automatsku vožnju možda stiže ranije nego što smo mislili

Elon Musk je obećao da će korisnici Tesla vozila uskoro dobiti 'punu verziju' novog softvera za pametne električne automobile

Tesla bi uskoro mogla nekim korisnicima dati priliku isprobati novi softver za autonomnu vožnju 'sa svim opcijama' - čak prije kraja ove godine. Ova odvažna tvrdnja Teslinog šefa stigla je, naravno, tijekom sastanka sa investitorima ove srijede. Musk tvrdi da nije stopostotno siguran hoće li stići izbaciti softver na vrijeme, no vjeruje da će Tesla vjerojatno uspjeti pogoditi rok.

Riječ je o neko vrsti ograničenog beta testa, što znači da softver neće stići na apsolutno sve Tesline autmobile. Drugim riječima, prije kraja godine vjerojatno nećemo vidjeti cijele vozne parkove koji upravljaju sami sobom. Musk je u drugom dijelu sastanka objasnio što znači 'sa svim opcijama' - automobili će uz pomoć novog softvera moći odvesti putnika od kuće do posla bez potrebe za vozačkom intervencijom. Vozači će i dalje morati biti spremni preuzeti kontrolu nad automobilom u slučaju poteškoća u vožnji. Neki stručnjaci, naime, prigovaraju Musku na njegovom preambicioznom opisivanju značajki koje očigledno nisu tako dobre kao što je on znao najaviti, tvrdi The Verge.