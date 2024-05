Španjolski telekom prebacuje mobilnu mrežu u Njemačkoj u Amazonov 'oblak'

Telekomi su do sada u oblak prebacivali samo sporedne dijelove poslovanja, uključujući IT, napominje Reuters.

Veliki igrači u sektoru računalstva u oblaku, poput Amazona i Microsofta, pokušavaju se približiti telekomunikacijskom sektoru, privučeni milijardama dolara potencijalnih prihoda, ali operateri su oprezni u procjeni kapaciteta oblaka za upravljanje mobilnim mrežama.

'Planiram testirati (mobilnu mrežu u oblaku - op. ur.) barem jedno do dva tromjesečja i prebaciti najmanje 30 do 40 posto korisničke baze do 2025. odnosno 2026. godine', objašnjava glavni tehnološki i informacijski direktor Telefonica Germany Mallik Rao.