Svjetski kirurzi u jednom danu izveli 13 ortopedskih operacija uz pomoć mješovite stvarnosti

Dr Jaber Alkhyeli (Consultant Orthopaedic Surgeon) points out the advantages of HoloLens 2 :

-A better connectivity performance.

-A more friendly device for medical fields.

- Uses for many domains. #HoloLens2 #HolographicSurgery #mbadmb @microsoftfrance @VincentMontet pic.twitter.com/CnwTSGs1pG