Sve što trebate znati o Messengeru za stolna računala

Društvena mreža je, uoči povećane potrebe za video pozivima i digitalnom komunikacijom, konačno izdala stolnu aplikaciju za popularni Messenger

Facebook Messenger napokon je dobio posvećenu aplikaciju za stolna računala, olakšavši milijunima korisnika da pišu poruke, dijele slike i čavrljaju putem videa sa bližnjima i prijateljima.

Aplikacija koja je dostupna putem Microsoft Storea i Mac App Storea omogućava slanje poruka prijateljima ili pokretanje video poziva i to na isti način kao što to radi na smartfonima ili webu. Aplikacija također ima tamni mod rada koji je Facebook isporučio kao dio novih značajki vezanih uz ovu verziju aplikacije, naglašava The Verge.