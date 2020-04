Sve je izvjesnije: Najnoviji Appleov smartfon zbilja će se zvati iPhone SE

Izvor najnovijih informacija o 4.7-inčnom iPhoneu ovaj put dolazi iz samog Appleovog dućana gdje se pojavila zaštita za ekran koja spominje 'iPhone 7, iPhone 8 i iPhone SE'

Belkinov dodatak 'InvisiGlass Ultra Screen Protection for iPhone SE/8/7' (InvisiGlass ultra zaštita za ekran iPhonea SE/8/7' prodaje se po cijeni od 39.95, s time da ga je nemoguće pokupiti u dućanu, s obzirom da ga je nemoguće pokupiti u dućanu, s obzirom da su podružnice Apple Storea jedino otvorene u Kini. Proizvod je također dostupan u veziji od 5.5 inča, no tu samo spominje iPhone 8 Plus i iPhone 7 Plus. 9to5Mac je, podsjetimo, već najavljivao dolazak novog 5.5 inčnog iPhonea.

Premda ne znamo ništa o hardverskim specifikacijama uređaja, uvijek možemo povući paralelu sa prijašnjim modedlom. Izvorni iPhone SE je izašao u ožujku 2016. po cijeni od 399 dolara te je koristio hardverske specifikacije iPhonea 6S. Novi iPhone bi mogao slijediti istu filozofiju, posudivši bar dio značajki od popularnog iPhonea 11.