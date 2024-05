Sve prisutnija: Tri od četiri osobe već koriste umjetnu inteligenciju na poslu

Evo što tržište treba znati:

Korištenje umjetne inteligencije u posljednjih šest mjeseci gotovo se udvostručilo Tri od četiri osobe koriste umjetnu inteligenciju na poslu Zaposlenici žele umjetnu inteligenciju na poslu i neće čekati dok je tvrtke ne ponude Oni koji se bore s tempom i obujmom posla uvode vlastitu umjetnu inteligenciju: 78% AI korisnika donosi na posao vlastite alate umjetne inteligencije; taj trend je još češći u malim i srednjim tvrtkama (80%) i ne odnosi se samo na generaciju Z, već uključuje sve generacije LinkedIn vidi značajno povećanje broja profesionalaca koji dodaju AI vještine svojim profilima: 142x povećanje Samo u proteklih šest mjeseci korištenje LinkedIn Learning tečajeva namijenjenih stjecanju AI sposobnosti poraslo je za 160% među profesionalcima netehničkih zanimanja, a usavršavanje najviše traže voditelji projekata, arhitekti i administrativni asistenti Korisnici kažu da im umjetna inteligencija pomaže da uštede vrijeme (90%), fokusiraju se na svoj najvažniji posao (85%), budu kreativniji (84%) i više uživaju u poslu (83%) Korisnici koji najintenzivnije koriste Teamse (top 5%) u ožujku su koristeći Copilot sumirali 8 sati sastanaka, što je ekvivalent cijelom radnom danu Većina lidera kaže da ne bi zaposlila nekoga bez AI vještina Za AI zaposlenike, umjetna inteligencija podiže ljestvicu i otvara mogućnosti napredovanja u karijeri

Umjetna inteligencija već mijenja sve industrije i transformira gospodarstvo. Nedavno objavljeno PWC istraživanje pokazalo je da će gotovo polovica ekonomskih benefita koji se očekuju do 2030. godine biti rezultat poboljšanja proizvoda i poticanja interesa korisnika. Umjetna inteligencija bi do 2030. godine mogla pridonijeti do 11,5% BDP-a Južne Europe, uključujući i našu regiju, što je ekvivalent dodatnih 700 milijardi dolara.



Work Trend Index pokazuje kako, samo godinu dana kasnije, umjetna inteligencija utječe na način na koji ljudi rade, vode zaposlene i zapošljavaju širom svijeta. Microsoft je također najavio nove mogućnosti Copilota za Microsoft 365, a LinkedIn je besplatno ponudio više od 50 tečajeva za LinkedIn Premium pretplatnike, koji su kreirani da osnaže profesionalce na svim razinama da unaprijede svoje AI sposobnosti.



Izvještaj ističe tri uvida koja svaki lider i profesionalac treba znati o utjecaju umjetne inteligencije na posao i tržište rada u nadolazećoj godini:

Zaposlenici žele umjetnu inteligenciju na poslu — i neće čekati da je tvrtke ponude: 75% informacijskih stručnjaka koristi umjetnu inteligenciju na poslu. Zaposlenici, od kojih se mnogi bore da prate tempo i količinu posla, kažu da umjetna inteligencija štedi vrijeme, potiče kreativnost i omogućava im da se fokusiraju na svoj najvažniji posao. No, iako se 79% lidera slaže da je usvajanje umjetne inteligencije ključno da bi tvrtke ostale konkurentne, 60% kaže da njihovoj tvrtki nedostaje vizija i plan da implementira umjetnu inteligenciju. Zato zaposlenici uzimaju stvari u svoje ruke. 78% korisnika umjetne inteligencije na posao donosi svoje vlastite alate, propuštajući prednosti koje proizlaze iz strateške upotrebe umjetne inteligencije i dovodeći podatke tvrtke u opasnost.

Microsoft je također najavio inovacije Copilot za Microsoft 365, koje će ljudima pomoći da počnu koristiti umjetnu inteligenciju. Prompt dobiva novu značajku automatskog dovršavanja (auto-complete). Copilot će od sada pomagati ljudima koji su počeli prompt da ga završe, nudeći da ga dopuni i sugerirajući da pripremi detaljniji prompt na temelju onoga što su napisali da bi dobili bolji rezultat. Kada ljudi znaju što žele, ali nemaju prave riječi, nova značajka preoblikovanja napisanog (rewrite) u Copilotu pretvorit će bazični prompt u prošireni prompt jednim klikom tipke.



Catch Up je novo sučelje za chat koje prikazuje osobne uvide na temelju nedavnih aktivnosti i pruža odgovarajuće preporuke. Na primjer, Copilot će označiti nadolazeći sastanak i pružiti relevantne informacije kako bi omogućio sudionicima da se pripreme. Nove mogućnosti u Copilot Labu omogućit će ljudima da kreiraju, objavljuju i upravljaju promptovima prilagođenima njima i njihovom specifičnom timu, poziciji i funkciji. Ove će značajke biti dostupne u nadolazećim mjesecima.