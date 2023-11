Sve gotovo u tri minute: Croatia osiguranje predstavilo AI sustav za procjenu šteta

Sofisticirani digitalni sustav povezuje rad rotacione 360° view mehaničke platforme, videoopreme i kalkulacijskog sustava za detekciju oštećenja i kalkulaciju popravka, sve s ciljem ubrzanja procesa i povećanja preciznosti procjene štete.

Sustav automatizirane procjene naslanja se tehnološki na već implementiranu prijavu štete putem QR koda, koja Croatijinim klijentima omogućava brzu i samostalnu prijavu štete u samo nekoliko minuta, bez potrebe za fizičkim popunjavanjem papirnate dokumentacije.

Uz prijavu i procjenu, moguće je odraditi jednostavniji popravak štete na vozilu u suradnji s partnerom na lokaciji, pa klijenti mogu sve napraviti na jednom mjestu, naveli su iz Croatia osiguranja. Klasična prijava i procjena štete na vozilima traju od 30 do 45 minuta, a sada šest do osam minuta, od čega sama procjena, dakle, traje do tri minute.