Suosnivač Googlea želi da se zaposlenici vrate u urede i rade – 60 sati tjedno

U internom dopisu zaposlenicima, suosnivač Googlea Sergey Brin pozvao je na intenzivniji rad i sugerirao 60-satni radni tjedan kako bi kompanija učvrstila svoju vodeću poziciju u umjetnoj inteligenciji, usred sve jače konkurencije od alata poput ChatGPT-a. Prema izvješću The New York Timesa, Brin je savjetovao zaposlenicima da rade iz ureda tijekom svih radnih dana. 'Preporučujem da budete u uredu svaki radni dan', napisao je u dopisu zaposlenicima, prenosi NYT.

Brin, čije se bogatstvo procjenjuje na 144 milijarde dolara, naglasio je da je '60 sati tjedno optimalna razina produktivnosti' u poruci upućenoj timu za Gemini, koji razvija Googleove AI modele i aplikacije. Prema Brinu, ako su vikendi slobodni, to znači da bi zaposlenici trebali raditi najmanje 12 sati dnevno; od 8 ujutro do 8 navečer ili od 9 do 21.