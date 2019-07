Sumnjate kako vam je netko hakirao Facebook? Ovako možete provjeriti

Čak se i opreznijima među nama može dogoditi da im netko upadne u korisnički profil na najvećoj društvenoj mreži svijeta. Otkrijte kako možete provjeriti je li se to dogodilo i vama

Logirajte se u vaš korisnički račun, kliknite na strjelicu u gornjem desnom kutu zaslona i iz izbornika odaberite Settings. Zatim na lijevoj strani kliknite na Security and Login. Skrolajte dolje, kliknite na Setting up extra security pa na Get alerts about unrecognized logins i zatim na Edit.

Pregledajte lokacije logiranja

Provjerite gdje sve imate otvoren Facebook, kao i povijest nedavnih aktivnosti.

Logirajte se u vaš korisnički račun, kliknite na strjelicu u gornjem desnom kutu zaslona i iz izbornika odaberite Settings. Zatim na lijevoj strani kliknite na Security and Login i skrolajte do Where you’re logged in. Kliknite na tu opciju.

Dobit ćete pregled gdje sve trenutno imate otvoren Facebook te popis nedavnih aktivnosti. Uz svaku stavku bit će naznačena vrsta uređaja, lokacija i datum.

Što ako vidite nešto što ne prepoznajete? Kliknite na tri točkice uz naziv stavke i odaberite Not You pa Secure Account te slijedite upute.

Poželite li zatvoriti sve što je otvoreno odjednom, odaberite pri dnu popisa Log out of all sessions. Učinite li to, dobra je ideja odmah promijeniti lozinku i uključiti dvostupanjsku provjeru.

Kako ćete znati je li netko hakirao vaš korisnički račun na Facebooku?

Hakeri ne moraju znati vaše korisničko ime i lozinku kako bi upali u vaš račun na Facebooku. Dovoljno je, primjerice, da ste ostali slučajno logirani na tuđem računalu. Evo što u tom slučaju trebate provjeriti:

Jesu li vaši osobni podaci (ime, datum rođenja, lokacija, poslodavac i tome slično) bili mijenjani?

Jeste li se povezali s ljudima koje ne poznajete?

Jesu li drugi ljudi primili od vas poruke koje niste poslali?

Jesu li se na vašem vremenskom slijedu počele pojavljivati neobične poruke?

Ako je odgovor na bar neka od ovih pitanja pozitivan, netko drugi koristi vaš korisnički račun na Facebooku mimo vas.