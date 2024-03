Žiri na MWC-u prelomio: Ovo je najbolji pametni mobitel na svijetu

Ovo je prvi put da je Google osvojio titulu najboljeg mobitela. U užem izboru je 2021. bio Pixel 6 Pro. Prošle godine titula najboljeg pametnog telefona osvojio je Appleov iPhone 14 Pro, dok je 2021. na tronu bio Galaxy S21 Ultra. Google je 2023. isporučila oko deset milijuna Pixel telefona.

Pametne telefone iz serije Pixel 8 Google je predstavio u listopadu prošle godine. Oba modela pokreće njihov Tensor G3 čipset i mobilni operativni sustav Android 14. Novi Pixel 8 dobio je poboljšanje performansi zahvaljujući dodatku Googleovog G3 Tensor procesora. Uz OLED zaslon od 6,2 inča, telefon je nešto manji od svog prethodnika. Premda ekran nije LTPO kao Pixel 8 Pro, još uvijek nudi nadograđenu stopu osvježavanja od 120 Hz s vršnom svjetlinom od 2000 nita, za razliku od iPhonea 15 koji je došao sa 'samo' 60 Hz.

Uz to, Pixel 8 ima postavku s dvije kamere s nadograđenom glavnom kamerom od 50 MP i ultraširokom kamerom od 12 MP. I Pixel 8 i 8 Pro također će dobiti pristup novim značajkama za uređivanje koje pokreće AI unutar Google fotografija, uključujući Magic Editor i Best Take.