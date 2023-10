Google je predstavio smartfon prožet umjetnom inteligencijom: Ovo su Pixel 8 i Pixel 8 Pro

Uz to, Pixel 8 će imati postavku s dvije kamere s nadograđenom glavnom kamerom od 50 MP i ultraširokom kamerom od 12 MP. I Pixel 8 i 8 Pro također će dobiti pristup novim značajkama za uređivanje koje pokreće AI unutar Google fotografija, uključujući Magic Editor i Best Take.

Unatoč manjem zaslonu, Pixel 8 također dobiva povećanje cijene od 100 USD kao i Pixel 8 Pro, čime njegova početna cijena iznosi 699 USD. Pixel 8 dolazi u ružičastoj, crnoj ili boji lješnjaka, s predbilježbama koje počinju danas, a isporuka u SAD-u se očekuje 12. listopada.

Dolazak Androida 14