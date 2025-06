Stručnjaci otkrili koliko vremena mala djeca smiju provesti pred ekranima

Trebaju li roditelji zaista biti zabrinuti zbog ovakvog izlaganja ekranima kad je riječ o bebama do godine dana ? A što je s djecom između jedne i dvije godine?

Svi smo barem jednom okrenuli kameru prema bebi tijekom FaceTimea s bakom i djedom, pokazali im video s voćem koje pleše (znate na što mislimo) ili ih držali u naručju dok gledamo večernji film. No tada čujemo o roditeljima koji su potpuno protiv bilo kakvog ekrana u životu svojih beba. Mediji nas istovremeno zasipaju naslovima o tome koliko je vrijeme pred ekranom štetno za najmlađe.

Što kažu eksperti?

Stručnjaci za razvoj djece s kojima je kontaktirao HuffPost složili su se da bi trebalo izbjegavati izlaganje beba ekranima što je dulje moguće. Prema službenim smjernicama Američke akademije za pedijatriju, djeca ne bi trebala biti pred ekranina do navršenih 18 mjeseci, osim kad je riječ o videopozivima.

'U prvim godinama života stalno upijamo informacije i učimo. Naš mozak se tada najviše razvija - više nego u bilo kojem drugom životnom razdoblju', objašnjava dr. Sean McKenna, pedijatar u Dječjoj bolnici u Richmondu pri Sveučilištu Virginia Commonwealth.

Dodaje da bebe uče koristeći sva osjetila - kroz igru, kretanje i interakciju s drugima. Takva iskustva su ključna za njihov razvoj. 'Djeca ne uče jednako dobro iz dvodimenzionalnih slika', dodaje dr. Fadiyla Dopwell, specijalistica razvojno-bihevioralne pedijatrije iz Dallasa.

Ekrani su dizajnirani tako da zadrže pažnju male djece, no to im dugoročno može štetiti. 'Što ranije djeca počnu gledati TV i druge ekrane, to im kasnije teže ide fokusiranje na aktivnosti koje nisu vezane uz ekrane', kaže McKenna. Istraživanja pokazuju da takvo rano izlaganje može biti povezano s lošijim razvojem izvršnih funkcija u osnovnoškolskom uzrastu - sposobnosti planiranja, organizacije i kontrole emocija.