Što sve vaš Android može, a iPhone ne? Evo sedam prijedloga

Bacit ćemo pogled na nekoliko prednosti koje Android nudi u odnosu na Appleov operativni sustav

Možete koristiti bilo koje aplikacije

Dok u iPhoneu ne možete niti namjestiti Gmail kao glavnu aplikaciju za e-poštu, u smartfonima s Googleovim operativnim sustavom možete birati hoćete li koristiti, primjerice, Firefox ili Operu umjesto web preglednika Chrome, zamijeniti aplikaciju Messages nekom drugom za slanje i primanje poruka...

Želite li pogledati koje aplikacije su postavljene kao početne u vašem Androidu, otvorite aplikaciju Settings pa zatim Apps & notifications i nakon toga Default apps. Kako biste promijenili početne postavke, odaberite kategoriju aplikacije i potom odgovarajuću opciju.

Google Assistant

Da, korisnici iPhonea imaju na raspolaganju Siri, ali Googleov digitalni pomoćnik više je sofisticiran i manje griješi, oslanjajući se na ogromnu Googleovu bazu podataka i tražilicu, čemu Siri nema pristup.

Google Assistant također je tijesno integriran s drugim značajkama i funckionalnostima pa vas, primjerice, može upozoriti ako je promet gust kad se vraćate kući ili kad trebate krenuti kako bi stigli na vrijeme na idući sastanak, a možete ga koristiti i za upravljanje uređajima Google Home, Nest Home i onima koji su kompatibilni s njima.

Aktivirate ga izrazima OK, Google i Hey, Google. Doznat ćete što sve može upitate li ga OK, Google, What can you do?

Koristite dvije aplikacije odjednom na podijeljenom zaslonu

Iako iPadOS 13 podržava prikaz više aplikacija odjednom, iOS 13 i iPhone nemaju tu značajku. Pogađate, korisnicima Androida je dostupna, i to još od 2016. godine, odnosno izdanja 7.0 Nougat.

Upogonit ćete ga tako što ćete otvoriti pregled za multitasking i kucnuti na sličicu aplikacije pri vrhu njene kartice za multitasking. To je ista sličica koju koristite kako biste pokrenuli aplikaciju s vašeg početnog zaslona.

Odaberite Split screen i zatim odaberite drugu aplikaciju koju želite istovremeno koristiti. Postupak je ponešto drukčiji ovisno o tome čiji pametni telefon koristite, pa imajte to na umu.

Veličinu pojedine aplikacije možete namjestiti povlačenjem male ručke između dvije aplikacije.

Prilagodite početni zaslon

Većina uređaja s Androidom nude početni zaslon i ladicu s aplikacijama. Na početnom zaslonu možete razmjestiti aplikacije kako god vam se sviđa, a Android također podržava i widgete raznih veličina.