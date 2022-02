Koristit će vam: Evo kako možete otključati 'tajne' postavke za Android

Dobro poznavanje načina na koji upravljati postavkama vašeg pametnog telefona ili tableta može biti iznimno praktično i korisno

Čemu služi Google Settings?

Google Settings je predinstalirana sistemska aplikacija kojom možete mijenjati postavke za Google Account, korisnički račun pri Googleu. Primjerice, možete ju upotrijebiti za ograničavanje količine i vrste podataka koje vaš uređaj dijeli s Googleom.

Kako doći do skrivenih postavki za Android?

Ako koristite izdanje Androida 8.0 ili novije, evo uputa korak po korak:

otvorite aplikaciju Settings

skrolajte do Google i kucnite.

Dobit ćete pristup obilju opcija koje možete prilagoditi svojim potrebama i željama. Pogledajmo što je vrijedilo izdvojiti.

Upravljajte Google Accountom

Google Settings složen je u tri kategorije: Account, Services i Developer. Za promjenu postavki u njima kucnite Manage your Google Account.

U kategoriji Account dostupne su sve postavke za vaš korisnički račun pri Googleu, od mijenjanja lozinke pa nadalje.

Možete dobiti pregled vaših podataka, aktivnosti i drugih postavki važnih za zaštitu privatnosti ako kucnete karticu Data and privacy.

Za postavke i preporuke vezane uz računalnu sigurnost kucnite karticu Security. Provjerite svakako koje sve načine plaćanja koristite, ima li sumnjivih transakcija i tome slično.

Prilagodite Google Services

Skrolajte do Services on this device i kucnite uslugu koja vas zanima. Naći ćete u kategoriji Services brojne zgodne mogućnosti upravljanja načinom na koji Android komunicira s vašim korisničkim računom.

Kontrolirajte koliko oglasa vidite

Možete lako odabrati hoće li vam Google servirati personalizirane ili anonimizirane oglase.

Pod Services on this devices kucnite Ads kako biste uklonili vaš oglašivački ID i isključili personalizirane oglase.