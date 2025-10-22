na istoj liniji

Pogledajte što je zajedničko princu Harryju, Meghan, suosnivaču Applea i znanstvenicima

L. Š.

22.10.2025 u 09:13

Princ Harry i Meghan Markle
Princ Harry i Meghan Markle Izvor: EPA / Autor: FACUNDO ARRIZABALAGA
Bionic
Reading

Više od 850 poznatih osoba, među kojima su vodeći stručnjaci za umjetnu inteligenciju, tehnološki pioniri i javne ličnosti, potpisalo je u srijedu izjavu kojom se poziva na zaustavljanje razvoja tzv. 'superinteligencije' – oblika umjetne inteligencije koji bi u većini kognitivnih zadataka nadmašio ljudske sposobnosti

Izjavu su potpisali osnivač Virgin Groupa Richard Branson, suosnivač Applea Steve Wozniak, kao i istaknuti znanstvenici Yoshua Bengio i Geoff Hinton, koje se često naziva 'očevima modernog AI-ja'. Među potpisnicima su i vodeći istraživači poput Stuarta Russella sa Sveučilišta Berkeley.

Superinteligencija je posljednjih godina postala ključni pojam u svijetu umjetne inteligencije, dok se kompanije poput OpenAI-ja Sama Altmana i xAI-ja Elona Muska utrkuju u stvaranju sve naprednijih jezičnih modela. Tvrtka Meta otišla je i korak dalje te nazvala svoj odjel za razvoj LLM sustava 'Meta Superintelligence Labs'.

vezane vijesti

No, autori izjave upozoravaju da razvoj takvih sustava otvara niz ozbiljnih rizika. 'Perspektiva superinteligencije izaziva zabrinutost – od gubitka slobode, dostojanstva i kontrole, do ugroze nacionalne sigurnosti, pa čak i mogućeg nestanka ljudske vrste', stoji u dokumentu.

Potpisnici pozivaju na moratorij na razvoj superinteligentnih sustava dok ne bude postignut široki društveni konsenzus i znanstveni dogovor o sigurnosti i kontroli takvih tehnologija, prenosi CNBC.

Osim tehnoloških i akademskih imena, potpisnici dolaze iz različitih društvenih područja; među njima su sveučilišni profesori, vjerski vođe, medijske osobe i bivši američki dužnosnici iz obje političke stranke.

Na popisu su, među ostalima, bivši načelnik Združenog stožera američke vojske admiral Mike Mullen i bivša savjetnica za nacionalnu sigurnost Susan Rice, kao i Steve Bannon i Glenn Beck, bliski medijski saveznici američkog predsjednika Donalda Trumpa. Zanimljivo, među potpisnicima su se našli i princ Harry i Meghan Markle, čime je inicijativa dobila dodatnu globalnu vidljivost. Kako navode organizatori, broj potpisnika i dalje raste.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZABRINJAVAJUĆI TREND

ZABRINJAVAJUĆI TREND

Promiče li umjetna inteligencija novu pornografiju siromaštva?
VRUĆA TEMA

VRUĆA TEMA

Stručnjaci podijeljeni: Ulazimo li u novu industrijsku revoluciju ili će nam AI balon eksplodirati ravno u lice?
zAHUKTAVA SE utrka

zAHUKTAVA SE utrka

OpenAI lansirao vlastiti AI pretraživač: Atlas će moći raditi kao agent i surfati webom umjesto vas

najpopularnije

Još vijesti