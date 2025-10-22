Pogledajte što je zajedničko princu Harryju, Meghan, suosnivaču Applea i znanstvenicima

Superinteligencija je posljednjih godina postala ključni pojam u svijetu umjetne inteligencije , dok se kompanije poput OpenAI-ja Sama Altmana i xAI-ja Elona Muska utrkuju u stvaranju sve naprednijih jezičnih modela. Tvrtka Meta otišla je i korak dalje te nazvala svoj odjel za razvoj LLM sustava 'Meta Superintelligence Labs'.

Izjavu su potpisali osnivač Virgin Groupa Richard Branson , suosnivač Applea Steve Wozniak , kao i istaknuti znanstvenici Yoshua Bengio i Geoff Hinton, koje se često naziva 'očevima modernog AI-ja'. Među potpisnicima su i vodeći istraživači poput Stuarta Russella sa Sveučilišta Berkeley.

No, autori izjave upozoravaju da razvoj takvih sustava otvara niz ozbiljnih rizika. 'Perspektiva superinteligencije izaziva zabrinutost – od gubitka slobode, dostojanstva i kontrole, do ugroze nacionalne sigurnosti, pa čak i mogućeg nestanka ljudske vrste', stoji u dokumentu.

Potpisnici pozivaju na moratorij na razvoj superinteligentnih sustava dok ne bude postignut široki društveni konsenzus i znanstveni dogovor o sigurnosti i kontroli takvih tehnologija, prenosi CNBC.

Osim tehnoloških i akademskih imena, potpisnici dolaze iz različitih društvenih područja; među njima su sveučilišni profesori, vjerski vođe, medijske osobe i bivši američki dužnosnici iz obje političke stranke.

Na popisu su, među ostalima, bivši načelnik Združenog stožera američke vojske admiral Mike Mullen i bivša savjetnica za nacionalnu sigurnost Susan Rice, kao i Steve Bannon i Glenn Beck, bliski medijski saveznici američkog predsjednika Donalda Trumpa. Zanimljivo, među potpisnicima su se našli i princ Harry i Meghan Markle, čime je inicijativa dobila dodatnu globalnu vidljivost. Kako navode organizatori, broj potpisnika i dalje raste.