Što je točno Google Chat i zbog čega bi vam trebao biti važan?

Chat je nova RCS usluga koju razvija Google i koja bi mogla preokrenuti način na koji gledamo SMS na Androidu. Evo zašto bi on uskoro svijet SMS-a na Androidu mogao okrenuti naglavačke pretvorivši ga u nešto slično iMessageu za iPhone

Poruke na Androidu dobit će novi nanos boje uvođenjem RCS-a ( Rich Communication Service - obogaćena komunikacijska usluga) koji će zamijeniti SMS. Trenutno ime značajke je 'Chat' i nalazi se u sklopu aplikacije Android Messages, no njegovo pravo ime diktiraju operateri.

Zvuči super, no što je to zapravo RCS?

Google Chat ili RCS sam po sebi nije aplikacija, već omogućava uvođenje novih značajki u postojeću aplikaciju Android Messages te time staromodni SMS baca u smeće.

Evo što točno dobijate:

Potvrdu o pročitanoj poruci

Grupno čavrljanje

Mogućnost da vidite kada sugovornik tipka

Slike i video pune rezolucije

Podjela lokacije

Dok ugovori s operaterom obično uključuju ograničeni broj SMS poruka, RCS će se oduzimati od vašeg podatkovnog prometa na isti način na koji to već rade Messenger i WhatsApp. Ako primateljev uređaj ne podržava, RCS poruka će biti poslana kao standardni SMS, no to će se desiti bez potrebe za otvaranjem nove aplikacije.