Četveronožni robot Xiaomi CyberDog u Zagrebu najavio Xiaomijeve novitete namijenjene kućnim ljubimcima

Xiaomi je danas u zagrebačkoj trgovini Xiaomi Store u Arena Centru predstavio nove Xiaomi proizvode u AIoT segmentu namijenjene kućnim ljubimcima - Xiaomi Smart Pet Food Feeder i Xiaomi Smart Pet Fountain

Nove proizvode najavio je atraktivni četveronožni robot Xiaomi CyberDog, opsian kao vrhunac Xiaomijevog inženjerskog umijeća, sažetog u robota otvorenog koda.

Xiaomi Smart Pet Food Feeder je 24-satna automatska hranilica za kućne ljubimce namijenjena je mačkama i malim do srednje velikim psima. Smart Pet Food Feeder sustav automatskog doziranja hrane uparen je s aplikacijom Xiaomi Home, što omogućava uređivanje vremena i količine ispuštanja hrane s bilo kojeg udaljenog mjesta. Xiaomi Smart Pet Food Feeder može pohraniti cca. 1,8 kg suhe hrane za kućne ljubimce, što je dovoljno za hranjenje odrasle mačke ili manjeg psa i do 15 do 20 dana odsutnosti vlasnika.

Xiaomi Smart Pet Fountain je 24-satni čuvar zdrave vode za kućne ljubimce koji, piše Xiaomi, simulira planinski izvor, koristeći cirkulirajući sustav protoka vode s cirkulacijom kisika. Zahvaljujući sustavu učinkovitog četverostupanjskog dubinskog filtriranja, fine čestice, dlaka i zaostali klor, kao i ioni kalcija i magnezija koji uzrokuju stvaranje bubrežnih kamenaca, učinkovito se presreću i filtriraju, osiguravajući zdravu i ukusnu vodu.

Visina fontane višestruko je testirana kako bi se izbjegao zvuk prskanja dok kućni ljubimac prilazi uređaju. Preusmjeravanje vode je dizajnirano za sporo i tiho strujanje, dok nadzemna pumpa može umanjiti rezonancije. Rad uređaja je kontroliran unutar 30 dB. Trostupanjsko isključivanje zvuka donosi tiho okruženje.

Uparen s aplikacijom Xiaomi Home, Xiaomi Smart Pet Fountain može poslati podsjetnik na vaš telefon kad je potrebno dodati vodu, očistiti fontanu i zamijeniti filter. Dodirnite funkcijski gumb ili koristite aplikaciju za prebacivanje između različitih načina rada za svakodnevnu upotrebu. Uređaj posjeduje indikatorska svjetla prilagođena korisniku koja omogućuju jednostavno nadgledanje u stvarnom vremenu. Svjetla pružaju indikacije, dok prozirni prozor omogućuje kontrolu razine vode u stvarnom vremenu. Kad ponestane vode, aplikacija Xiaomi Home i crveni indikator razine vode na fontani podsjetit će vas da dopunite vodu.