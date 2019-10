Stižu promjene: Doznajte što je novo na popularnim Google aplikacijama

Iz Googlea stižu novi alati za zaštitu privatnosti tijekom korištenja aplikacija Maps, YouTube i Assistant, kao i nova značajka za alat za upravljanje lozinkama

Aplikacija YouTube dobit će značajku automatskog brisanja podataka po povijesti lokacija i surfanju webom, u intervalu kojeg sami odredite (tri mjeseca, 18 mjeseci ili dok ih sami ne obrišete).



Što se digitalnog pomoćnika Google Assistanta tiče, moći ćete obrisati nedavne glasovne zapovijedi bez otvaranja aplikacije na vašem smartfonu.



Bit će dovoljno reći Hey Google, delete the last thing I said to you ili delete everything I said to you last week kako bi ti podaci bili obrisani. Na žalost, nećete moći obrisati više od tjedan dana unazad na ovaj način, već ćete morati malo više kopati po postavkama.



Assistant bi se sad trebao bolje nositi s pitanjima o zaštiti privatnosti i s vama podjeliti relevante informacije.



Uz dosad navedeno u Googleu također razvijaju i značajku provjere lozinke koja će biti ugrađena u alat za upravljanje lozinkama te se sinkronizirati s web preglednikom Chrome i Androidom. Moći ćete ju upotrijebiti kako bi na brzinu provjerili je li vaša lozinka provaljena, otkriti koristite li istu lozinku na različitim web odredištima, kao i zamijeniti slabu lozinku jačom, piše Verge.