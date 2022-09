Stiže novi pregled tržišta umjetne inteligencije u Hrvatskoj: 'Tržište je eksplodiralo. Lakše je nabrojiti kompanije koje je ne koriste...'

Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju (CroAI) od 2020. godine provodi istraživanje tržišta umjetne inteligencije u Hrvatskoj, odnosno vizualizaciju svih dionika na tržištu umjetne inteligencije (AI); od kompanija i startupa do šireg ekosustava u kojem se ona primjenjuje. Bliži se treće izdanje tog 'landscapea', odnosno krajolika koji će biti predstavljen na konferenciji AI2Future 13. i 14. listopada, povodom čega smo razgovarali s projektnom menadžericom udruge Martinom Silov te predsjednikom udruge i direktorom startupa Mindsmiths Mislavom Malenicom

Metodologija koju su razvili u posljednje dvije godine pokazala se, kaže Martina Silov , vrlo uspješnom, a rezultat je jasna podjela na kompanije i startupe koji razvijaju umjetnu inteligenciju. Unutar te kategorije kompanije se dijele prema polju ili usluzi koju pružaju . Drugu kategoriju čine early adopters, u koju spadaju one IT kompanije koje su u svom poslovanju započele s implementacijom AI-ja. Treća kategorija okuplja cijeli ekosustav.

'Rezultati su impresivni'

'U posljednje dvije godine IT sektor je eksplodirao. Naravno, tome je pogodovala pandemija te potreba za digitalizacijom, ali neupitno je da bi se taj proces dogodio. Lakše je nabrojiti kompanije koje nisu započele s implementacijom umjetne inteligencije nego one koje to jesu. Prošlogodišnji rezultati, usporedno s 2020. godinom, bili su impresivni. Zabilježili smo ne samo velik porast broja startupa, već i rast šireg ekosustava. No bili smo svjesni da je pandemija pogodovala ogromnom rastu cijelog sustava te da će bilježiti rast i u ovom istraživanju, ali ne toliko drastičan kao prošle godine, koji je iznosio gotovo 100 posto. Prošle godine nabrojili smo preko 125 startupa dok smo godinu ranije naveli njih 70-ak. Sličnu stvar zabilježili smo u kategoriji early adopter, u koju spadaju kompanije koje nisu IT, ali su započele s implementacijom AI-ja. U toj kategoriji zabilježili smo rast s 20-ak kompanija na njih više od 40', navodi Silov.

Tradicionalno će se održati i CroAI startup pitch, prvi put održan 2020.godine, a sad je već sastavni dio konferencije AI2Future. Silov ističe pitch kao 'ključno natjecanje koje previđa uspjeh', a primjeri su startupi Cidrani i Robotiq.ai koji su nakon pobjede zatvorili runde investicija. Pitch će se održati 13. listopada, prvog dana konferencije. Iako su prijave službeno zatvorene, ako je netko propustio priliku, udruga CroAI poziva da se prijavi.