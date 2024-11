Stiže nova sigurnosna značajka za iPhone

Dva sigurnosna stanja iPhone uređaja: 'Before First Unlock' (BFU) i 'After First Unlock' (AFU)

iPhone uređaji imaju dva ključna sigurnosna stanja koja utječu na mogućnost pristupa podacima: 'Before First Unlock' (BFU) i 'After First Unlock' (AFU). Kada je uređaj u BFU stanju, podaci su potpuno enkriptirani i gotovo ih je nemoguće pristupiti bez korisničkog koda. U AFU stanju, određeni podaci su nekriptirani i pristupačniji su specijaliziranim alatima čak i kada je uređaj zaključan.

Sigurnosni istraživač koji se predstavlja kao Tihmstar objasnio je da se iPhone uređaji u BFU i AFU stanju često nazivaju 'hladnim' i 'vrućim' uređajima. Forenzičke tvrtke često se fokusiraju na 'vruće' uređaje u AFU stanju, jer su u tom slučaju podaci pristupačniji, dok su 'hladni' uređaji daleko izazovniji za proboj zbog ponovnog zaključavanja memorije.