Stiže Facebook Watch, znate li što je to?

Iako je u novu platformu najveća društvena mreža svijeta poprilično uložila i upravo ju implementira na globalnoj razini, pola odraslih korisnika Facebooka nema pojma o čemu se radi

Kad postane dostupan, Facebook Watch naći ćete pod tabom Watch u navigacijskoj traci. Tamo je, između ostalog, kategorija Top Videos for You s personaliziranim sadržajem, kao i kategorija Watchlist gdje možete pohranjivati video zapise i vidjeti zadnje epizode TV serija koje pratite.

Korisnici pojma nemaju

Mark Zuckerberg i društvo su u razvoj ove platforme i sadržaja za nju uložili milijardu američkih dolara, nastojeći stvoriti kompetitivnu prednost u borbi s Amazonom, Netflixom, YouTubeom i drugima za pozornost korisnika. No, čini se kako sav taj novac i trud nisu još pali na plodno tlo.

Pola odraslih korisnika Facebooka ni ne znaju kako Watch postoji, pokazalo je istraživanje koje je provela grupacija Diffusion.

Istraživanje provedeno sredinom ove godine je obuhvatilo 1.632 korisnika Facebooka. Pedeset posto reklo je kako nije nikad čulo za Watch, dok je njih 24 posto izjavilo kako zna za novi servis, ali ga nije koristilo.

Pet posto ispitanika koristilo je Watch, no ne nedavno. Tek šest posto korisnika koristi ga svaki dan, a osam posto to čini na tjednoj bazi. Četiri posto otvara Watch jednom do dva puta mjesečno, tri posto jednom mjesečno, piše MarketWatch.