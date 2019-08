Steve Jobs spiskao je 12 milijuna dolara na novu računalnu tvrtku. Bio je to promašaj kojim je spašen Apple

Kad je 1985. Steve Jobs otišao iz Applea, kompanije koju je osnovao i podigao na noge, ponio je sa sobom i milijune vlastitog novca kojim će ubrzo pokrenuti novu računalnu tvrtku - NeXT. Bio bi to čisti poslovni promašaj da u konačnici neuspjeh Jobsovog novog projekta nije spasio kompaniju Apple

Kad je 1980. izlistan na burzi, Apple je vrijedio 1,8 milijardi dolara. No samo nekoliko godina poslije, ova je jabuka bila prilično trula. Ni Apple III niti Lisa nisu postati komercijalni hitovi. Onda je 1983. Jobs zaposlio Johna Sculleyja . Tadašnjeg izvršnog direktora Pepsija pridobio je legendarnom rečenicom: 'Želiš li prodavati zašećerenu vodu do kraja života Ili ćeš doći k meni i promijeniti svijet?'

Jobs je htio graditi računala za sveučilišta i istraživače. Bio je toliko uvjeren u svoju viziju da je na nju utrošio 12 milijuna dolara vlastitog novca. I tako je 1988. NeXT složio svoje prvo računalo. Bio je to moćan stroj , dizajnerski nalik današnjem Appleu. Ali i vraški skup. Dok su se druga računala mogla nabaviti i za manje od tisuću dolara, NeXT-ovo računalo koštalo je 6500 dolara. U osnovnoj, ogoljenoj verziji.

I tako je Sculley postao izvršni direktor Applea i ubrzo počeo izguravati Jobsa. Kako mu je slabio utjecaj Jobs je sve više razmišljao o novoj kompaniji u koju bi prebacio i petoricu Appleovih zaposlenika. I tu je puklo. Jobs je 1985. otišao iz Applea i pokrenuo novu tvrtku NeXT .

Operativni sustav za NeXT računala zvao se NeXTSTEP . Izgrađen je na UNIX-u, operativnom sustavu iz šezdesetih. Korištenje UNIX-a kao baze donijelo je NeXTSTEP-u nekoliko ključnih prednosti u odnosu na Mac OS, što je pak rezultiralo postojanijim sustavom koji se rijetko ruši. Koristili su i programske alate poput Interface Buildera koji su stvaranje programa učinili mnogo intuitivnijim.

U prosvjeti se ne vrti velik novac, a profesori i studenti već su se naviknuli raditi na starim kramama, pa se NeXT slabo prodavao. Do 1993. Jobs je potpuno prestao razvijati hardver i pažnju usmjerio na pravu inovaciju: softver.

Program se svidio mnogima pa su ga programeri iskoristili za razvoj danas legendarnih igara Quake i Doom. Obožavao ga je i Tim Berners-Lee, čovjek koji je izradio prvi internetski pretraživač na NeXT računalu.

No prodaja softvera nije bila dovoljna da održi NeXT na životu i tu se Apple vratio u priču. Tvrtka je pod Sculleyem u međuvremenu razvila nekoliko neuspjelih proizvoda poput Newton MessagePada, a do 1993. profit im se srozao za 84 posto. Sculley je digao ruke od Applea, ili je bilo obrnuto, a nakon uspjeha Windowsa NT i Windowsa 95, činilo se da je Mac OS postao mrtav informatički kanal. I tada se direktor Applea Gil Amelio okrenuo NeXT-u.