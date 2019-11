Sredinom prosinca Zagreb će ugostiti veliku konferenciju namijenjenu programerima, pogledajte što će se sve događati

Možete očekivati više od 50 predavanja koja će održati predavači iz Hrvatske i svijeta, raspoređenih u dva dana i tri programske cjeline, kao i druge zanimljive sadržaje

Glavno predavanje održat će Justyna Jaworska, jedna od čelnih ljudi tvrtke Hauwei u Europi, koja će predstaviti novu mobilnu platformu za plasman aplikacija na nove mobilne uređaje Huawei Mobile Services. Hrvatski developeri će biti među prvima na svijetu koji će čuti kakve im sve prilike nudi ovaj novi kanal plasmana aplikacija. Tijekom .debuga Huawei planira objaviti kako je 100 ponajboljih hrvatskim mobilnih aplikacija već pridobio u svoj App Gallery kojim nadomješta na njihovim mobitelima onemogućen Google Play Store.



Drugi dan .debuga otvorit će dva predavanja. Tijekom prvog će Maja Bilić, najviše pozicionirana Hrvatica u Googleu, ispričati svoj poslovni put od fakultetske diplome do pozicije Global Programmatic Ads Leada u Googleovom uredu u New Yorku, a na drugom će Luka Abrus, glavni izvršni direktor tvrtke Five govoriti o deset najveći pogrešaka koje je napravio razvijajući svoju više nego impresivnu karijeru u IT-ju.



Među predavačima valja izdvojiti i Doru Militaru, glavnu developerku Financial Timesa koja će na .debug doputovati iz Londona, zatim Katiu Nakamuru, glavnu programerku čuvenog portala za kupnju putnih karata Kiwi.com koja dolazi iz Brazila, Martina Stenkildea, glavnog izvršnog direktora američke podružnice CROZ-a, a predavanja će održati i brojni drugi domaći i strani predavači bogatog programerskog iskustva koji dolaze iz kompanija poput Amazon Web Servicesa, DeviantArta, Trudeska, Infobipa, Photomatha, Nanobita i ostalih.



Moderatori panel rasprava na .debugu bit će Petar Štefanić, Oleg Maštruko i Ivan Burazin, dok će voditelj programa biti Ivan Jelušić, glavni operativni direktor osječkog startupa Orqa, nedavno proglašen ponajboljim osnivačem startupa u Europi.