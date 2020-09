Spremno dočekajte novi DVB-T2 signal uz Samsung televizore

Prijelaz na DVB-T2 signal savršena je prilika za novi Samsung televizor uz dodatne pogodnosti

Hrvatska će krajem listopada 2020. s postojećeg zemaljskog TV signala prijeći na DVB-T2/HEVC signal. To podrazumijeva gledanje svih zemaljskih televizijskih programa u HD rezoluciji, a važno unaprjeđenje je i puno jača otpornost signala na smetnje. Osim toga, novi DVB-T2 signal će omogućiti korištenje HbbTV-a, tj. pristup dodatnim i interaktivnim sadržajima televizijskih kuća. Za gledanje televizijskih programa na novom signalu potreban je i poseban prijemnik koji podržava DVB-T2. Bez takvog prijemnika spojenog ili već ugrađenog u televizor neće biti moguće emitiranje niti jednog programa.

Uvijek korak ispred

Danas većina televizora dolazi s unaprijed ugrađenim prijemnikom, no to nipošto nije pravilo. Međutim, definitivno je pravilo to da uz Samsung ne možete pogriješiti bez obzira na to odlučite li se za QLED ili Lifestyle seriju televizora. Svaka od ovih vrhunskih serija dolazi s ugrađenim DVB-T2 prijemnikom i vrhunskom rezolucijom kako biste uživali u najkvalitetnijem televizijskom sadržaju dosad.