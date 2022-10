'Splitski startupi imaju potencijal postati ozbiljni igrači na svjetskom IT tržištu'

Spajajući najbolje adute koje Hrvatska ima na svjetskom tržištu, nautiku i IT poduzetništvo, u Splitu je ovoga tjedna održan jedinstven dvodnevni događaj - 4. Startup Europe Regatta čiji je suorganizator Splitsko-dalmatinska županija putem projekta ICT županija. Ovogodišnja Startup Regatta okupila je veliki broj sudionika među kojima najpoznatije investitore, startupe, mentore i korporacije iz zemlje i svijeta. Na Startupi Europe Regatti prisustvovali su među ostalim i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Bobano, splitski gradonačelnik Ivica Puljak i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Bruno Ćorić, kao i suorganizator Damir Brčić (ICT županija)

Na dvodnevnom skupu koji s konferencijskim, prezentacijskim i nautičkim dijelom odvijao u Dioklecijanovim podrumima, na Rivi i u splitskom akvatoriju, svoje inovacije i kreativna rješenja predstavilo je i 12 mladih tvrtki iz startup zajednice Digitalna Dalmacija . U izložbenom dijelu na Rivi, najviše pozornosti Splićana, ali i sudionika same Startup Europe Regatte privukle su prezentacije najuspješnijih domaćih startupova poput robota koji sam kuha jela po recepturama najboljih chefova, drona koji detektira otpad u moru, pametne parking sustave ili sustav za rezervaciju mjesta u ugostiteljskim objektima.

Među 12 tvrtki iz startup zajednica Digitalna Dalmacija su GammaChef , Parklio , Rent A Local , DotYourSpot , TapCard/Plajabeachfinder/VAN Taxi Transfers , Litto , Blazorise , PigeonSky , Necogi i MushroomCups , dok je preostalih 13 stiglo iz Zagreba. Očekivano, Splićanima je najatraktivniji bio robot koji samostalno kuha. Što sve on može i kako radi, pojasnio je uspješni startup poduzetnik Đulijano Nola (GoHome, CrnoJaje, GammaChef, OsigurajMe i Bots&Pots).

'Bit projekta je da kad se otpad detektira, slika se dronom za potrebe interaktivne mape s GPS koordinatama smeća koje se nalazi na određenoj lokaciji čime se štedi puno dragocjenog vremena onima koji uklanjaju to onečišćenje. Sve je još u razvojnom stadiju i testiranju. Splitsko-dalmatinska županija je prepoznala i podržala naš projekt u kojem je vidjela vrijednost i potencijal te su nas pozvali na ovu konferenciju', istaknula je Glaurdić dodajući kako je cilj projekta osvijestiti kod ljudi problem zagađenja okoliša tim prije što je Hrvatska zemlja koja velikim dijelom živi od turizma.

Utemeljitelj i organizator konferencije Frane Šesnić, inače i direktor Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER), otkrio je da je ovogodišnja četvrta konferencija, sudeći po odazivu i kvaliteti, do sada najuspješnija. 'Pokrenuli smo i neke nove teme o kojima se jako malo govori u javnosti, poput teme u utjecaju novih tehnologija na klimatske promjene. Pokušalo se upozoriti i dobiti odgovor na to koliko nove tehnologije utječu na klimatske promjene. Zaključilo se da se treba voditi računa i o tome, jer nove tehnologije troše dosta energije', istaknuo je Frane Šesnić.

Veliki interes okupljenih izazvali su ključni govornici, IT poduzetnici Marijan Mumdžiev (Amodo) i Hrvoje Ćosić (Aircash), te Sandra Švaljek, zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke, koja je govorila o inovacijama u financiranju.

Marijan Mumdžiev, direktor tvrtke Amodo, podijelio je vlastita iskustva kako se iz Splita i Hrvatske može probiti na svjetsko tržište. Njegova tvrtka bavi se razvojem vlastitih proizvoda i rješenja, a Amodo tehnologiju doveli su do statusa najbolje InsurTech platforme u Europi, što je i potvrđeno nagradom Technology Leadership Award in the EU Market 2021 konzultantske kuće Frost & Sullivan. U svojoj prezentaciji pokazao je Amodove nove proizvode koje su uspjeli plasirati u zemlje Dalekog istoka, a koje mogu predvidjeti i konvertirati ponašanja kupaca na internetu.

O svom poduzetničkom iskustvu, na 4. Startup Europe Regatti, govorio je i Hrvoje Ćosić, direktor Aircash d.o.o., uspješnog fintecha koji je na tržište izbacio prvi vlastiti mobilni novčanik. Aircash je digitalna verzija klasičnog novčanika s pomoću kojega se mogu provoditi sve vrste plaćanja, slanja ili primanja novca. Aircash je ujedno i prvi financijski igrač u Hrvatskoj koji izdaje Mastercardove kartice, a da nije banka.