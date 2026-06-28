Isprobali smo Ankerove nove slušalice: Nude puno za malo novca, uz nekoliko kompromisa

Nove Ankerove slušalice naglašavaju kvalitetu zvuka i dugotrajnost baterije, dok cijenu pod kontrolom drže kolekcijom manje ili više podnošljivih kompromisa

Bežične naglavne slušalice zatvorenog tipa prošlih su nekoliko godina bile jako popularan modni dodatak - bili vi rekreativni šetač ili ambiciozni posjetitelj teretane. Iskreno, nije teško zaključiti zašto - zatvoreni format znači da je puno lakše izolirati zvuk, blizina drivera samom uhu garantira istančaniji bas, dok moderne tehnologije poput aktivnog poništavanja zvuka i kontrole smartfona putem tipki koje se mogu programirati privlače širok profil korisnika. Veličina slušalica također dozvoljava ugradnju veće baterije nego u slučaju manjih sportskih modela, što znači da se puno manje mora brinuti o spajanju na punjač.

Najnovija verzija Ankerovih budžetno osvještenih slušalica Soundcore napravljena je kako bi dizajnom i ergonomijom pogodovala dugotrajnom nošenju, uz dovoljnu količinu dostupnih podešavanja namjenjenih onima koji traže više od zadanih postavki. Uz dizajn inspiriran Boseovim Quietcomfortom, Soundcore Space 2 donosi nekoliko vrlo jasnih nadogradnji u odnosu na prošlu generaciju, počevši sa zvukom koji će razveseliti ljubitelje hip-hopa i elektroničke glazbe. Basevi su prodorni i glasni, visokotonci su manje izraženi ali vrlo prisutni, dok srednjetonci služe kao svojevrsna kolateralna žrtva. Nasreću, zvuk se može urediti putem službene Anker aplikacije koja, pored spomenute opcije, nudi mogućnost programiranja svih tipki na slušalicama, uređivanje zvučnog profila, kao i izradu 'AI' profila koji je prilagođen vašem sluhu. Proces uključuje prepoznavanje zvuka visoke i niske frekvencije koji s vremenom rezultira postavkama koje ne zapostavljaju određene dijelove zvučne palete. Premda je zvučni profil dobar, svoj pun potencijal on postiže putem ručnog podešavanja unutar EQ-a koji također nudi impresivnu kolekciju prethodno uređenih profila prilagođenih raznim žanrovima.

Dobra kvaliteta zvuka Tim rečeno, kakvoća zvuka je vrlo dobra. Što se ostalih nadogradnji u odnosu na prošlu generaciju tiče, slušalice dolaze sa Bluetoothom 6.1, dok uređaj ima puno bolji profil baterije koja može izdržati oko 50 sati uz aktivnu značajku ANC-a. Kad smo već kod aktivnog poništavanja buke, slušalice rade na tri režima - 'prirodnom' koji radi kao svaki drugi par slušalica, ANC koji poništava vanjske zvukove i 'propusni' koji vanjske zvukove propušta i dobro služi za stvari poput vožnje biciklom ili prelaska preko ceste. Kvaliteta zvuka pri potpunom poništenju pozadinske buke je jako dobra, dok propusni način rada, makar ne kotira sa slušalicama višeg cjenovnog ranga, odrađuje solidan posao. Jedini problem je da se jasno čuje kako slušate procesiranu verziju okolnih zvukova, na što se treba malo priviknuti. Slušalice također imaju ugrađen senzor koji prepoznaje ako ih nosite te se mogu ugasiti kad ih skinete s glave. Problem je ako ih koristite tijekom trčanja ili na treningu, nakon čega znoj stvori lažni kontakt, pa sustav prestane raditi. Kad smo kod treninga, moram priznati da slušalice baš i nisu za to. Nakon pola sata sportske aktivnosti zatvorene kapice zagrijavaju uši, lažna koža se prijanja uz glavu dok slušalice malo klize u ležećem i poluležećem položaju.

Bolje za putovanje nego za fitness S druge strane, nošenje slušalica tijekom putovanja ili bilo koje aktivnosti gdje ne skakućete naokolo pokazala se punim pogotkom. Mogućnost preuzimanja poziva i komunikacije s glasovnim asistentima još je jedan veliki plus, kao i mogućnost programiranja skoro svake dostupne tipke. Što se materijala izrade tiče, na prvu ruku bi rekao da ove slušalice spadaju u viši srednji razred nosivih uređaja. Ne izgledaju kao nešto što će se lako slomiti, no vidim da bi koža koja prekriva spužvice na slušalicama, kao i nosač nad glavom, s vremenom (ako ne pazite na njih) mogli pokazati neugodne tragove korištenja. Soundcore Space 2 slušalice se također mogu smotati da zauzimaju malo manje prostora te se mogu spremiti u platnenu vreću koja dolazi u paketu, što je uvijek plus - pogotovo ako ih nosite na putovanje.