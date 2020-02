Želite sakriti da ste online dok ste na WhatsAppu? Evo kako ćete to učiniti

Često je korisno podijeliti sa članovima obitelji i prijateljima informaciju jeste li online kako bi vas mogli kontaktirati ako to požele ili zatrebaju. Ali, što ako ne želite biti viđeni? Doznajte!

Otvorite WhatsApp.



Kucnite na sličicu s tri točkice u gornjem desnom kutu.



Kucnite Settings.



U izborniku Settings odaberite Account.



Kucnite Privacy.



Odaberite Last Seen.



U skočnom prozoru odaberite Nobody.



I to je to - vaš status više ne odaje kad ste online. Postoji i kvaka, doduše: ostat ćete skriveni ne samo osobama koje želite izbjeći već i onima s kojima želite ostati u kontaktu i biti im dostupni. No, možete im se uvijek prvi javiti.



U izborniku Privacy još je nekoliko zanimljivih značajki. Primjerice, ovdje možete ograničiti vidljivost vaše profilne fotografije, informacija o vama i statusa, kao i isključiti potvrde o privitku.