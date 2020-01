Sjećate se Doroteine Melem kapice? Evo što se u međuvremenu dogodilo s nagrađenim projektom velikogoričke gimnazijalke

U proljeće smo pisali o Dorotei Mariji Detelić, djevojci koja je od malih nogu patila od čestih glavobolja. Kad su joj dosadili lijekovi, osmislila je spasonosno rješenje - kapicu koja masira glavu i ispušta miris eteričnih ulja...

Bilo je to negdje s proljeća, kad je na stranicama tportala objavljen tekst o Dorotei Mariji Detelić i njenoj Melem kapici. Bio je to, pokazala su mjerenja, jedan od čitanijih tekstova tih dana.

Melem kapica zainteresirala je mnoge, naročito one koji pate od čestih glavobolja, koji su probali sve moguće lijekove i iskušali sve postojeće alternativne metode liječenja i ublažavanja boli. Glavobolja sama po sebi ne ubija, ali one koji pate od njih može dovesti do ruba izdržljivosti i snage. Svejedno je je li riječ o migreni, stalnim i kroničnim bolovima koji se sprijeda ili straga šire po cijeloj glavi, traju li dugo ili kratko, počinju li iznenada ili se podmuklo najavljuju, glavobolja ljudima može upropastiti dan.