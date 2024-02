Signal bi uvođenjem ove opcije trebao poboljšati privatnost korisnika

Ako stvorite korisničko ime, ime vašeg profila i dalje će prikazivati ono što ste postavili, a vaše će korisničko ime ostati sigurno. Osobe kojima šaljete poruke u aplikaciji također ne mogu vidjeti ili pronaći vaše korisničko ime osim ako ga niste podijelili s njima. Ako netko u aplikaciji želi razgovarati s vama, morat će znati vaše točno korisničko ime jer Signal ne nudi pretraživi direktorij korisničkih imena kao X i Instagram. Ili imate opciju generiranja QR koda ili veze koja usmjerava ljude na vaše korisničko ime.

Nakon što stvorite korisničko ime, vaš telefonski broj više neće biti vidljiv u Signalu svima koji koriste novu verziju aplikacije - ako ga već nemaju spremljenog u svojim kontaktima. Kada šaljete poruke ljudima izravno ili u grupnim razgovorima, vaš se telefonski broj neće prikazati jer će korisnici vidjeti samo ime i sliku vašeg profila. Međutim, ako i dalje želite da ljudi vide vaš telefonski broj kada im pošaljete poruku, možete promijeniti zadanu postavku u postavkama za 'Telefonski broj'.

Kako stvoriti korisničko ime?

Da biste stvorili korisničko ime, idite u Postavke profila. Odatle odaberite jedinstveno korisničko ime koje ima dva ili više brojeva na kraju. Svoje korisničko ime možete mijenjati onoliko puta koliko želite, a imate i mogućnost potpunog brisanja korisničkog imena ako ga više ne želite. Tvrtka kaže da je stvorila korisnička imena koja se mogu lako mijenjati, tako da možete odabrati da napravite određeno korisničko ime za stvari poput konferencije ili grupnog putovanja, a zatim ga promijenite nakon što završi.

Da biste s nekim počeli razgovarati putem njegovog korisničkog imena, trebate otvoriti ekran 'Novi razgovor' u aplikaciji i upisati njegovo korisničko ime. Signal također uvodi novu postavku privatnosti koja će vam omogućiti kontrolu tko vas može pronaći u aplikaciji pomoću vašeg telefonskog broja. Do sada vas je na Signalu mogao pronaći svatko tko je imao vaš telefonski broj, bilo da ga je dobio na društvenim mrežama ili posjetnici. Sada to možete ograničiti tako da uđete u svoje postavke i navigirate do postavke 'Tko me može pronaći po mom broju' i odaberete 'Nitko'.

Ako odaberete opciju 'Svi', to znači da svatko tko ima vaš telefonski broj može ga upisati u Signal i poslati vam zahtjev za porukom, koji vi naravno možete odbiti ili blokirati.