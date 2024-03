Sedam novih naslova stiže na PC Game Pass u prvoj polovici ožujka

U utorak 5. ožujka, uz PC Game Pass postao je dostupan Warhammer 40,000 Boltgun (oblak, konzola i PC), igra koju karakteriziraju frenetičan gameplay i elegantni vizuali retro pucačina iz 90-ih.

Uskoro stižu:

PAW Patrol World (oblak, konzola i PC) – 7. ožujka. Istražite 'PAW Patrol' svijet kao nikada do sada u 3D akcijskoj avanturi u kojoj je sve moguće. Možete igrati u ulozi vaših omiljenih psića, vozite njihova vozila i spasite dan preuzimajući zabavna spašavanja i misije – možete odabrati single-player način igranja ili igrati zajedno s članovima obitelji.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (oblak, konzola i PC) – 12. ožujka stiže na Game Pass. Igrajte kao Spužva Bob, Patrick i Sandy u ovom vjernom remakeu i spriječite Planktonov zli plan da preuzme Bikini Bottom. Borite se protiv Planktonove vojske odmetnutih robota – ovoga puta s prijateljima u multiplayer načinu igranja! Upoznajte sve svoje omiljene stanovnike Bikini Bottoma, kojima su glasove posudili originalni glumci iz crtanog filma, i pokažite se da se kriminal isplati još manje nego biti na plaći kod gospodina Kliještića.

Control Ultimate Edition (oblak, konzola i PC) – 13. ožujka. Igra developera Remedy Entertainment nadnaravna je akcijska avantura koja se igra u trećem licu, a izazvat će vas da savladate kombinaciju nadnaravnih sposobnosti i reaktivnih okruženja dok se borite da se probijete kroz nepredvidiv svijet. Control Ultimate Edition sadrži i glavnu igru i sva prethodno objavljena proširenja (The Foundation i AWE).

No More Heroes 3 (oblak, konzola i PC) – 14. ožujka. No More Heroes 3 prati otaku ubojicu Travisa Touchdowna koji još jednom uzima svoju pouzdanu katanu i probija se kroz 10 najsmrtonosnijih ubojica u galaksiji. Skupljajte kombinacije s Travisovom katanom i iskusite hack-and-slash akciju kao nikada prije!

Lightyear Frontier (Preview igre) (oblak, PC i Xbox Series X|S) – 19. ožujka Dostupno od prvog dana uz Game Pass: Osnujte svoje intergalaktičko imanje u ovoj mirnoj farmerskoj avanturi. Izgradite svoju održivu ekološku farmu, uzgajajte vanzemaljske usjeve i istražite novi svijet pun misterija s do tri prijatelja, izvijestili su.

MLB The Show 24 (oblak i konzola) – 19. ožujka. Dostupno od prvog dana uz Game Pass: zamahnite palicom, iskusite odlučujuće trenutke igre, postanite legenda i proživite svoje bejzbolske snove u MLB The Show 24. Želite ranije na teren? Game Pass članovi kupnjom Digital Deluxe Add-On Bundlea mogu dobiti raniji pristup (do 4 dana prije) i bonus sadržaj deluxe izdanja.