Samsung The Freestyle – zabava u pokretu

Uz prijenosni Samsung The Freestyle projektor svijet multimedije je nadohvat ruke, gdje god da se nalazili. Vrhunski uređaj za putovanja i zabavu na otvorenom, s lakoćom postaje cjelovito rješenje za kućnu zabavu

Koliko ste puta na kampiranju poželjeli pogledati film u udobnoj atmosferi šatora ili ušuškani u vreću za spavanje? Ili možda iskustvo zabavljanja oko logorske vatre podići na novu razinu uz odličan bežični zvučnik? Još do prije svega nekoliko godina putovanja i izleti bili su uglavnom događaju tijekom kojih smo zbog tehničkih ograničenja bili prisiljeni odustati od takvih ideja, ali to više nije nužno tako. Novi Samsung The Freestyle prijenosni projektor, koji uz vrhunsku sliku donosi i integrirani zvučnik, hit je gadget za putovanja, ali i kućnu zabavu. Kompaktan i lagan dizajn Uz novi The Freestyle prijenosni projektor možete zadržati potpunu slobodu kretanja i spontanost, a u isto vrijeme uživati u omiljenim filmovima, serijama i glazbi. Težine svega 830 grama i kompaktnog oblika, Freestyle stane u većinu torbi pa ga možete bezbrižno nositi sa sobom na izlete ili putovanja, ali i premještati u vlastitom domu kako bi iskoristili njegov puni potencijal. Ugrađeni zvučnik pobrinuti će se da iskustvo korištenja bude potpuno, bez potrebe za dodatnim uređajima koji bi zasigurno umanjili kompaktnost i praktičnost ovakvog prijenosnog rješenja. Odlazak na putovanje ili druženje u prirodu više ne znači da morate odustati od multimedijalne zabave. Da, gitara uz logorsku vatricu i gledanje u zvijezde definitivno imaju svoje čari, ali iskustvo kampiranja možete podići na novu razinu gledanjem svog omiljenog filma pod zvjezdanim nebom. Ili možda uzeti ovaj praktični projektor u torbu i imati savršenog suputnika za večernje odmaranje na putovanju, gdje god se nalazili.

Zabava bez granica Osim što se može koristiti kao cjelovito prijenosno rješenje za zabavu na putu, The Freestyle funkcionira i kao svestran uređaj za kućnu zabavu. U udobnosti doma Freestyle se pretvara u cjelovito rješenje za kućnu multimediju, bilo da želite gledati filmove i serije ili savršeni gadget koji će podići kućnu tulum na novu razinu. Zaslon od 30 do 100 inča prilagođava se potrebama korisnika, a projektor optimizira sliku na temelju boje zida i poboljšava doživljaj gledanja tako da ga možete koristiti u kojoj god sobi želite, čak i ako nemate bijeli zid. Uz The Freestyle svaki zid s lakoćom postaje filmsko platno, a uživanje u vrhunskim filmovima i serijama više nije ograničeno na prostoriju u kojoj se nalazi televizor. Zahvaljujući uključenoj Smart TV opciji, The Freestyle može sve što i televizor, a uz svoj praktičan dizajn i mnogo više. Uz Tap View možete preslikati mobilni sadržaj na veliki ekran u trenu – sve što treba je dotaknuti projektor mobitelom i on će automatski početi preslikavanje sadržaja s pametnog telefona. A kako bi bili sigurni da se nećete morati dizati nakon što ste se umotali u dekicu i udobno smjestili na kauču, tu je mogućnost glasovnog upravljanja putem aplikacija Samsung Bixby i Amazon Alexa. Osim gledanja sadržaja gdje god i kad god poželite, uz The Freestyle možete svaki prostor s lakoćom pretvoriti u pravu party zonu. Zahvaljujući ambijentalnom načinu rada te prozirnom poklopcu leće, putem projektora mogu se kreirati svjetlosni efekti, dok istovremeno uređaj može preuzeti ulogu pametnog zvučnika koji analizira glazbu i prema njoj projicira vizualne efekte. U jednom trenu projektor može biti prijenosna i kompaktna zamjena za televizor, a već u drugom pretvara se u modernu disko kuglu koja će biti u središtu svakog tuluma.