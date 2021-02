Samsung The Frame i The Serif - umjetnička djela nadahnuta vašim željama

Dom je vaša oaza mira, u kojoj pronalazite odmor i opuštate se nakon dugog radnog dana. To posebno mjesto se veže i uz uspomene na sretne trenutke provedene s najmilijima, djetinjstvo, prve korake i prva slova. Zastanete li na trenutak i prisjetite se svih obiteljskih okupljanja ili nekadašnjih izgleda interijera, sigurno ćete primijetiti kako je televizor uvijek bio u središtu svega. Štoviše, može se primijetiti da se ta tradicija zadržala i sve do danas, zbog čega mnogi od nas svoju viziju savršenog interijera kroje upravo počevši od televizora i njegovog položaja u prostoriji

Jednostavan, a sofisticiran

Kao dio dekora, televizor može nedovoljno doći do izražaja ili biti totalni trn u oku jer se zbog veličine i manjka praktičnosti jednostavno ne uklapa. Uz Samsung televizore, The Serif i The Frame, jedino što se neće uklapati u vaš interijer je briga. Osebujni The Serif dolazi s odvojivim postoljem, pomoću kojeg se neprimjetno stapa u svaki prostor. Međutim, ako vaša kompletna vizija ovisi o određenom komadu namještaja, The Serif možete ostaviti i na postolju te ostvariti spoj funkcije i forme u svakom slučaju. Profinjen izbor je i Samsung The Frame, koji vam nudi elegantan i moderan dizajn te predstavlja znak umjetničkog i uglađenog ukusa. Dizajniran poput okvira za sliku, Samsung The Frame će vaš dom pretvoriti u raskošnu galeriju, pri čemu na izbor imate i različite promjenjive okvire dostupne u crnoj, smeđoj, bež i bijeloj boji. Zahvaljujući No gap nosačima The Frame možete postaviti na zid kao i pravu sliku, a šlag na torti estetskog dojma osigurava One Connect Box. Ovo zasebno kućište se na televizor spaja jednim suptilnim kablom i uklanja višak ružnih kablova, koji remete sklad vašeg interijera.