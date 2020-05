Samsung je početkom godine predstavio svoje najnovije televizore i audio uređaje, a među njima se ističu Q950TS QLED 8K televizor te proširena ponuda QLED 8K i 4K uređaja te lifestyle i MicroLED televizora. Vrhunska kvaliteta slike i zvuka predstavljaju osnovu Samsung QLED televizora, a unaprijeđene Smart Screen mogućnosti pokrenute pomoću AI su ono što zaista pravi razliku

Najnaprednija Samsung QLED 2020 linija nudi jedinstvenu tehnologiju i nenadmašan doživljaj gledanja, kombinirajući netaknutu kvalitetu slike i zvuka, inteligentne AI mogućnosti i vrhunski, minimalistički dizajn. Crni su rubovi smanjeni gotovo do nevidljivosti, dok iznimno tanak okvir ne ostavlja mjesta ometanju, tako da se još jače možemo uživjeti u sadržaj koji gledamo. Također, uz OTS+ tehnologiju zvuk se širi brže nego ikada dok prati scene koje gledamo na zaslonu. Ugrađeni zvučnici tako zvuku pružaju slobodu koja mu je potrebna kako bi se našao ondje gdje će zvučati najbolje, kako bi stvorio potpuno trodimenzionalan doživljaj zvuka poput stvarnoga. Isto tako, tehnologija aktivnog prilagođavanja dijaloga prepoznaje, i to u stvarnom vremenu, potencijalno ometajuću buku u našoj okolini te automatski pojačava glasnoću, pružajući dodatnu jasnoću glasovima ili dijalozima koji se šire sa zaslona. Željeni sadržaj možda nećemo moći pogledati u miru i tišini, ali barem nećemo propustiti ništa važno.

A da je riječ o najboljoj liniji Samsung televizora do sad, potvrdile su i brojne nagrade inozemnih medija. Tako je američki časopis Forbes pohvalio Samsung QLED 8K Q950TS/Q900T modele televizora za kvalitetu slike i dizajna, naglašavajući kako njihova tehnologija skaliranja stvara osjećaj dubine, tekstura i detalja slike u udaljenim filmskim scenama, kao i u jedinstvenim vizualnim efektima. Britanski AV forum proglasio je Q950TS „Best in class“ – najboljim televizorom u cjenovnoj kategoriji, istaknuvši minimalnu veličinu okvira od 15mm uz prigodni opis „impresivnog 8K TV-a sa širokom ponudom naprednih značajki“.

Binge watching najdražih serija i filmova uz QLED 2020 liniju proizvoda

Osim inovativnih uređaja na području 8K tehnologije, Samsung na domaće tržište uvodi i i novu QLED 4K 2020 liniju televizora. Korisnicima će tako biti dostupna najsveobuhvatnija QLED 4K ponuda, s modelima Q60T, Q65T, Q70T, Q75T Q80T i Q95T. QLED 4K 2020 linija dolazi sa unaprijeđenim Smart Screen mogućnostima na bazi umjetne inteligencije poput Adaptive Picture opcije, koja analizira stupanj svijetlosti i sadržaja na ekranu, kako bi se omogućila savršena kvaliteta slike.

Velika prednost za sve obožavatelje izvrsnog sadržaja je suradnja Samsunga i jednog od najpopularnijih servisa za streaming serija i filmova HBO GO. Zahvaljujući udruženim snagama ovih tvrtki, svi koji do 30. lipnja odluče kupiti Samsung QLED televizore iz 2019. ili 2020. godine na poklon mogu dobiti čak do 12 mjeseci pristupa najboljim serijama i filmovima uz HBO GO. Uronite u sadržaj kao nikad do sad i uživajte uz vrhunsku Samsung QLED tehnologiju!