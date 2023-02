Samsung Neo QLED – Nova dimenzija vrhunskog TV doživljaja

Hladnije vrijeme najčešće iziskuje više druženja kod kuće, dok naš dnevni ritam poprima mirniji karakter. Međutim, ostanak kod kuće može biti jednako uzbudljiv kao izlazak ako postoji prozor u svijet koji seže van vlastita četiri zida

Iako je slika glavno obilježje TV iskustva, zvuk je taj koji cijeli doživljaj podiže na novu razinu. Za to se pobrinula Dolby Atmos tehnologija koja stvara besprijekoran zvuk te potpuno ispunjava prostoriju. Odlična značajka je i Object Tracking Sound Pro koja analizira radnju na ekranu stvarajući dinamičan zvuk što omogućava korisniku da se maksimalno uživi u sadržaj iz svakog kuta prostorije.

Svestran televizor minimalističkog dizajna

Samsung Neo QLED Smart TV je obogaćen Gaming Motion tehnologijom, točnije Motion Xcelerator Turbo Pro značajkom koja može pratiti velike brzine pokreta svakog junaka borilačke videoigre. Okrugli zvučnici ovog modela i poleđina riblje kosti dodatno doprinose zvuku i doživljaju igre. Televizor i soundbar zvučnici sinkronizirani su i rade istodobno kako bi postigli bolji surround efekt za potpuno uranjanje u ulogu svog lika iz videoigre.

Ako ste ipak jedna od onih osoba koja se stresa rješava dobrim treninzima, a nije ljubitelj odlazaka u teretanu, NEO QLED Smart TV nudi opciju Slim Fit kamere. Trenera možete nazvati putem videopoziva ili izabrati jedan od treninga koje nudi Samsung Health opcija na vašim pametnim telefonima, a lako ga možete povezati s ovim modelom televizora. Osim 'slim' kamere, jednako 'slim' je i sam izgled ovog modela koji će podići dojam okruženja u kojem se nalazi na novu razinu. Prekrasan Infinity One dizajn s rubovima koji su gotovo posve nestali, zajedno s ultratankim okvirom, dizajnirani su kako bi uklonili smetnje i omogućili vam da se potpuno udubite.

Bez obzira jeste li ljubitelj filmova, videoigara ili tjelovježbe, NEO QLED Smart TV ima ponešto za svakoga. Izgledom i značajkama odlično se uklapa u svaki prostor nadopunjujući kvalitetu života na razinu više.

Sada je pravo vrijeme za kupovinu novog televizora je upravo sada, jer svi oni koji odaberu jedan od odabranih Neo QLED televizora do 16. veljače 2023. ili do isteka zaliha, na poklon dobivaju The Freestyle paket gratis koji uključuje projektor, futrolu i masku. Za ostvarivanje prava na promociju potrebno se prethodno registrirati, a više informacija možete pronaći na www.samsung.hr.