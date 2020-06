Samsung lifestyle televizorima do ljetnog make-overa interijera

Pravi ljubitelji interijera, zasigurno su i pravi ljubitelji preuređenja u konstantnoj potražnji za novitetima koji će uljepšati dom

Uredite dom u francuskom štihu uz The Serif

Dobitnik ugledne međunarodne iF nagrade za inovativni dizajn, The Serif nije samo običan televizor koji vas zabavlja televizijskim sadržajem. Dok iz svog udobnog naslonjača tražite kvalitetan TV sadržaj mijenjajući programe, istodobno uživate u pogledu na jedinstvenu tehnološku kreaciju. Bilo da vam se sviđaju samostojeći TV uređaji ili postavljeni na policu, The Serif će zadovoljiti obje opcije zahvaljujući odvojivom metalnom postolju. Samsung je ovom modelu dodao opcije povezivanja NFC i AirPlay2, tako se audio-vizualni doživljaj postiže i slušanjem glazbe s pametnih telefona na televizoru i to bez estetskom oku ne baš ugodnih kablova.