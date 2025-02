Samsung Galaxy S25 Ultra: Pogledajte što je pokazao u dva tjedna testa

Samsung Galaxy S25 Ultra, koji sam imao priliku testirati oko dva tjedna, toliko je sličan prošlogodišnjem modelu da je do neke mjere teško pisati ovu recenziju bez spominjanja njegova prethodnika.

Da, tu su promjene vanjštine - nismo dobili kockasti, nego malo zaobljen okvir, no to nije bitno. Cijela linija Galaxy S sad je, ako uređaje stavite jedan uz drugi, vrlo skladna. E sad, što S25 Ultre tiče, Samsung je, za razliku od hardverskog napretka, za 2025. u centralni fokus stavio umjetnu inteligenciju i novi One UI 7.

Galaxy AI, vrlo snažan push tvrtke u područje aplikacija poduprtih umjetnom inteligencijom, novom je kolekcijom Galaxyja bez dvojbe dosegao vrhunac, stavljajući u prvi plan integraciju s Geminijem, poboljšani Bixby i generativne mađioničarske trikove s fotografijom te sažecima videa i bilješki.

Brzina i nove značajke

S druge strane, i dalje gledamo prilično velik telefon s dijagonalom ekrana od 6,9 inča, titanijskim okvirom i slotom za malu digitalnu olovku S Pen. Ovaj put je rub blago zaobljen na krajevima kako bi uniformirao dizajn s ostatkom lineupa i, iskreno, vjerujem da je to korak naprijed.

Telefon ostavlja blago uravnoteženiji dojam, a uz sve vrlo čitljive widgete, tu je novi Now Bar, posuđena traka Live activities, koja se ažurira u skladu s aplikacijom, pa, recimo, možete pratiti koliko Woltu, Glovu ili čemu već treba da vam dostavi sendvič ili za koliko Dinamo opet gubi od Hajduka. Jako je zgodno i to što je Now Bar na dnu ekrana, pa je dostupan palcu za kontekstualni dugi ili kratki klik.

Sve opcije i aplikacije na uređaju rade superbrzo zahvaljujući specijalno dizajniranom procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Elite, a on, za razliku od običnog 8 Elitea, ima malo višu CPU brzinu, dok je grafika više-manje ista. Ovo, naglašavam, ne ide kontra samog uređaja. Štoviše, rekao bih da zahvaljujući 12 GB RAM-a cijela stvar radi najbrže dosad. Također, sučelje je ispolirano i pojednostavljeno, tako da je potencijalno učenje korištenja telefona svedeno na minimum.