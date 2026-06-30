Samo nekoliko minuta promatranja izlaska ili zalaska sunca ima iznenađujući učinak na mozak

Jedna od glavnih prednosti proizlazi iz osjećaja strahopoštovanja koji izaziva zalazak sunca. Istraživanja pokazuju da taj osjećaj može imati snažan utjecaj na mnoge aspekte našeg zdravlja.

Sve je više dokaza da promatranje zalaska i izlaska sunca može povoljno utjecati na naše zdravlje. Znanstvenici su otkrili da smanjuju anksioznost i depresiju, poboljšavaju pamćenje, kreativnost, san, pa čak i altruizam.

Strahopoštovanje osjećamo kada svjedočimo nečemu golemom i dubokom što ne možemo u potpunosti shvatiti. Bilo da je riječ o umjetničkom djelu, ljudskom postignuću ili prirodnom čudu. Takva iskustva mijenjaju našu percepciju, izazivaju fizičke reakcije poput suza, ali i djeluju na naše mentalno stanje.

'Jedno od najpouzdanijih obilježja strahopoštovanja je osjećaj malenosti i spoznaja da naši problemi možda nisu toliko veliki koliko nam se čine', kaže Michelle Shiota, profesorica socijalne psihologije na Državnom sveučilištu Arizona, a prenosi BBC. Prema njezinim riječima, upravo to pomaže prekidanju negativnih misaonih obrazaca, smanjuje tjeskobu i vraća nas u sadašnji trenutak.

Zalasci i izlasci sunca izvrstan su primjer toga. Studija iz 2023. godine, provedena na više od 2500 sudionika, pokazala je da upravo njihova iznimna ljepota i nesvakidašnjih prizor bude snažan osjećaj strahopoštovanja.

Super strahopoštovanje

Osim što poboljšava raspoloženje, zalazak sunca može unaprijediti i pamćenje. U eksperimentu Michelle Shiote sudionici koji su prije testa gledali znanstveni film koji izaziva strahopoštovanje najtočnije su zapamtili priču koju su potom slušali. Još nije potpuno jasno što se pritom događa u mozgu, kaže Stellar, no moguće je da iskustva koja izazivaju strahopoštovanje snažnije usmjeravaju našu pažnju na sadašnji trenutak.

U studiji na 200 ljudi također je otkriveno da osobe koje češće osjećaju radost i strahopoštovanje imaju niže razine citokina, markera upale povezanih s većim rizikom od dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i depresije. Razlog još nije potpuno razjašnjen, ali mogao bi biti povezan s većim osjećajem povezanosti i manjom razinom stresa.

Strahopoštovanje nas može učiniti i ljubaznijima. U jednom istraživanju studenti koji su promatrali divovska stabla eukaliptusa, za razliku od onih koji su gledali zgradu, znatno su češće pomogli istraživaču pokupiti ispale olovke.

Slično tome, ako vas zadivi ljepota zalaska sunca, veća je vjerojatnost da ćete pokazati više suosjećanja i spremnosti pomoći drugima.

Priprema za bolji san i bolji dan

Dok zalasci sunca smanjuju razinu kortizola, izlasci sunca njegov su prirodni okidač. Zahvaljujući kortizolu, pokreće se naš unutarnji sat i blokira proizvodnja melatonina što nam omogućuje da budemo budni.

U reguliranom sustavu, kortizol raste oko 30 minuta nakon buđenja, a zatim se polako smanjuje kako se dan približava noći. Ali redovito izlaganje umjetnom svjetlu (posebno plavom svjetlu s ekrana) nakon zalaska Sunca, može prevariti sustav koji proizvodi kortizol da ga proizvodi više kada nam nije potreban.

Znanstvenici upozoravaju da kronično visoke razine kortizola mogu uzrokovati niz zdravstvenih problema, uključujući depresiju, anksioznost, kognitivno oštećenje i kardiovaskularni stres.

Osim toga, izlazak sunca (odnosno izloženos sunčevim zrakama) potiče proizvodnju serotonina, kemikalije u mozgu koja poboljšava raspoloženje.

Za one kojima tempo života ne dopušta promaranje izlaska i zalaska sunca, tehnologija nudi rješenje. Naime, studija iz 2024. godine otkrila je da LED svjetlo koje oponaša difuzne nijanse zalaska i izlaska sunca značajno pomaže u regulaciji cirkadijalnih ritmova ljudi.